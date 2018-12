Restaurante Maria do Carmo, em Vila Real: Cozinha genuinamente portuguesa

Desde 1964 que serve boa cozinha portuguesa, honesta e consistente. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Maria do Carmo, em Vila Real

Lucília Monteiro

Em Abambres, na freguesia de Mateus, muito perto do famoso Palácio de Mateus, encontra-se uma casa tradicional conhecida por servir, com grande generosidade, pratos bem cozinhados: o restaurante Maria do Carmo, da residencial com o mesmo nome. Remonta a novembro de 1964 e, além da boa cozinha, genuinamente portuguesa, honesta e consistente, tem instalações acolhedoras e serviço amistoso, ou não fosse tudo assegurado pelos descendentes de Maria do Carmo.

Na ementa, para entrada, insinuam-se pataniscas de bacalhau, rissóis, moiras, alheiras e bola de carne, entre outros. Nos pratos de todos os dias, há três emblemáticos: joelho de porca com batatinhas, couve e arroz de forno; vitela assada no forno, macia e gulosa; e polvo grelhado com batatas a murro, tenro e apetitoso. Os pratos com dia fixo também são muito apreciados, em especial as tripas aos molhos (sexta e sábado), o cabrito assado no forno (sábado e domingo), o arroz de pato (quarta e sábado) e o cozido (quinta, no tempo frio). Quanto aos pratos que vão rodando ao sabor da inspiração, do mercado e da época, merecem atenção os bacalhaus à Gomes de Sá, à Brás e à Maria do Carmo (assado no forno com cebolada), a posta à Maria do Carmo (alta, bem grelhada), o lombo de porco com castanhas e os arrozes de polvo e de frango. Boa doçaria caseira, de que são exemplos os pudins de pão e molotov. Garrafeira interessante, centrada nos vinhos do Douro.

Maria do Carmo > R. Gaspar Sameiro, 671, Abambres, Mateus, Vila Real > T. 259 322 407 > ter-dom 12h-15h, 19h-22h > €15 (preço médio)