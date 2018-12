O bom sabor do pescado no restaurante Entráguas, em Cascais

Instalações confortáveis sobre o mar, com ambiente tranquilo e cozinha à base de peixes e de mariscos da costa. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Entráguas, em Cascais

Mário João

Em Portugal, de há uns anos para cá, nascem restaurantes como cogumelos e, tal como estes, uns proporcionam boas iguarias, outros são de evitar. Muitos reclamam-se de cozinha contemporânea “com base” ou, pelo menos, “inspiração” portuguesa, mas, não raro, em vez de a sublimar, deturpam e aviltam o que tem de melhor: produtos e sabores. Cada vez mais apetece voltar aos restaurantes tradicionais, onde as matérias-primas têm qualidade e a frescura que a culinária sabe respeitar, resultando em pratos com sabores genuínos e únicos. É o caso do Entráguas, na saída de Cascais para o Guincho, sobre a marginal, diante do mar. É um pavilhão em madeira, ferro e vidro, com três salas contíguas: a primeira com a montra de pescado, à entrada, e a lareira, ao fundo; as outras duas abertas para o mar e cheias de luz natural.

Mário João

A ementa baseia-se em peixes e mariscos de grande qualidade e frescura, virtudes que a culinária sublinha em preparações aparentemente simples, mas muito cuidadas, preservando as texturas mais delicadas e os sabores naturais. É assim nas entradas, por exemplo, com as amêijoas à Bulhão Pato, os mexilhões à belga, o casco de sapateira e as ostras ao natural. E também nos pratos principais, com o peixe no sal ou no pão, a cataplana de marisco (lagosta, gambas, mexilhões e lulas), a paelha (carne e mariscos), os filetes de cherne com arroz de alho (polme fino e dourado a envolver a carne branca, firme e saborosa do peixe), a parrilhada de marisco (gamba-tigre, gamba, lagosta, carabineiro e mexilhão), todos emblemáticos.

O simples peixe grelhado – do choco com batata a murro ao salmonete com batata torneada, cenoura e feijão-verde cozidos, entre outros – e a lagosta Thermidor ou suada à moda de Peniche merecem igual aplauso. Mais reduzido, o capítulo das carnes é rico em bifes com diferentes molhos, a que se juntam os lombinhos e as costeletas de borrego e o Chateaubriand, entre outros. Muito boa doçaria, sejam clássicos da casa, como as nuvens (tipo farófia que vai ao forno com molho de gema de ovo), sejam recentes como o crocante de chocolate e a tarte de limão. Boa garrafeira com interessante disponibilidade de vinhos a copo. Serviço eficiente e simpático.

Entráguas > Av. Diana Spencer 275, Guia, Cascais > T. 21 484 3258 > ter-dom 12h30-15h30, 19h-22h30 > €40 (preço médio)