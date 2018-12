As novidades da Quinta do Monte d’Oiro fazem jus ao nome

Olhar a garrafa e saber que vinho está lá dentro, eis o que levou o produtor a mudar a imagem e a forma de comunicar. As novidades da Quinta do Monte d'Oiro na opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Ao chegar à loja de vinhos e ver o Madrigal na prateleira o consumidor pode reconhecer a marca, dado o seu prestígio, sem saber que vinho é. Mas se, em vez de Madrigal, a marca for Quinta do Monte d’Oiro Reserva Branco, talvez pense: “Se calhar é o melhor branco lá da casa”. De facto, é. Por isso mesmo, Francisco Bento dos Santos entendeu mudar a imagem e a forma de comunicar os seus vinhos, pondo o foco na quinta. Assim, o Madrigal passa a ser Quinta do Monte d’Oiro Reserva Branco (como o já existente Quinta do Monte d’Oiro Reserva Tinto) e, do mesmo modo, o Aurius muda para Quinta do Monte d’Oiro Touriga Nacional e o Têmpera para Quinta do Monte d’Oiro Tinta Roriz.

Passaram, em 2017, 20 anos sobre a primeira vindima na Quinta do Monte d’Oiro, projeto de José Bento dos Santos, agora liderado pelo seu filho, Francisco. O projeto atingiu a maturidade e justificava-se, diz Francisco, reorganizar o portefólio e optar por um modo diferente de o comunicar ao mercado, reajustando a mensagem e colocando o foco da marca na Quinta do Monte d’Oiro. Fica mais direta, clara e simples: olhando a garrafa, o consumidor identifica o vinho e fica a saber o lugar que ocupa na estrutura do produtor.

Juntamente com a apresentação da imagem atual dos rótulos, foi feito o lançamento das novas colheitas dos topos de gama Monte d’Oiro: Reserva Branco 2017, Reserva Rosé 2017, Reserva Tinto 2014, Tinta Roriz 2015, Touriga Nacional 2015, Parcela 24 2015 e Ex Aequo 2015 (a atual gama Lybra só terá rótulos novos na próxima colheita). A qualidade destes vinhos faz jus ao nome da quinta.

Quinta do Monte d’Oiro Touriga Nacional 2017

Feito com uvas da casta Touriga Nacional e um toque de Syrah, quase maciço na cor e muito concentrado no aroma, com notas de frutos pretos e um delicado toque floral a que a madeira confere complexidade. Paladar vigoroso e ao mesmo tempo suave, harmonioso. €20

Quinta do Monte d’Oiro Reserva Branco 2017

Cem por cento Viognier, estagiado em inox e barricas de carvalho francês com bâtonnage muito suave, apresenta bela cor palha, aroma muito limpo, fino e complexo a flores silvestres e a fruta madura. Paladar cheio, fresco, vivo, elegante com final longo. Aptidão gastronómica manifesta. €20

Quinta do Monte d’Oiro Reserva Tinto 2014

Casta Syrah temperada com Viognier, cor muito concentrada, aroma intenso a fruta madura com notas de especiarias e madeira. Paladar aveludado com taninos muito finos, acidez viva e precisa, equilíbrio perfeito e final longo. Para a mesa, com pratos de carne. €35