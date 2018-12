A boa cozinha regional ribatejana do restaurante O Forno, em Almeirim

Sopa da pedra e tiborna de bacalhau são alguns pratos emblemáticos do restaurante. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre O Forno, em Almeirim

Há uma grande concentração de restaurantes na rua em frente à Praça de Touros de Almeirim, alguns dos quais com dimensões consideráveis, como O Forno, o que, mesmo assim, não evita longas filas de pessoas à espera de mesa, em dias de maior afluência. Chegam clientes certos, outros de passagem, todos atraídos pelas iguarias da cozinha regional ribatejana. A cozinha está à vista, entre as duas salas do rés do chão, e dá gosto ver os produtos que nela dão entrada, bem como o modo como são confecionados.

A sopa da pedra nunca falta e constitui, com mais um prato, a refeição ideal para duas pessoas, mas também há quem se contente com ela e não queira outra coisa. Outro prato emblemático é a tiborna de bacalhau, sendo este grelhado, depois regado com azeite quente e alho, coberto com cebolada e pimento, e acompanhado com batatas a murro e salada. Porém, o rol é extenso e dele constam outros pratos muito pedidos, como o cherne grelhado, o polvo e os chocos à lagareiro, os sabores do mar (cherne e camarão-tigre), o terra e mar (bife de vitela e camarão-tigre), as costeletas de borrego, as febras e os secretos de porco grelhados, o bife do lombo e o ensopado de borrego, entre outros.

Boa doçaria tradicional, feita na casa, a preceito, como a delícia e o doce de amêndoa, o toucinho-do-céu e as várias musses, por exemplo. Na garrafeira predominam os vinhos Tejo, sendo também da região o vinho da casa, o único servido a copo. Serviço atento e simpático.

O Forno > Lg. da Praça de Touros, 23, Almeirim > T. 243 241 163 / 243 592 916 > seg, qua-dom 11h30-15h30, 18h30-22h > €13 (preço médio)