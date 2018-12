Natal à mesa: 11 sítios para comprar bolo-rei e outros doces – incluindo o "melhor bolo-rei de Portugal"

Nesta quadra festiva, não podem faltar na mesa os doces típicos e, no restaurante Rice Me, em Lisboa, certificado pela Associação Portuguesa de Celíacos, estas propostas são confecionadas sem glúten, sem lactose e com baixo teor de açúcar. No caso do bolo-rei (€18,50/kg), feito com farinha de arroz e trigo sarraceno biológico, este pode ainda ser personalizado ao gosto do cliente. Já no bolo rainha (€21/kg),

destacam-se as nozes, as amêndoas e as sultanas, de origem biológica.

Também as rabanadas de

pão de arroz, envolvidas em açúcar e feitas no forno para evitar o processo de fritura, são servidas com uma calda de Vinho do Porto (€10,50€/kg), são uma boa sugestão. Na ementa, destacam-se ainda os sonhos (€14/kg) preparados com