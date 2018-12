Restaurante Solar dos Pintor, em Loures: Simples e familiar

Cozinha regional numa antiga taberna e mercearia, em Loures. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Solar dos Pintor

Está numa casa simples, de dois pisos, e não num solar, como sugere o nome. Luís Pintor herdou-a e transformou a taberna e a mercearia que existiam, desde o tempo dos seus avós, no piso de baixo. Luís tem a paixão do vinho e a mulher, Áurea, é uma cozinheira de mão-cheia. Juntos criaram um restaurante de cozinha regional, onde se pode comer e beber com plena satisfação, a preços muito acessíveis.

A ementa é sugestiva, embora curta. Para entrada, pastéis de bacalhau, ovos com cogumelos, presunto, enchidos mistos e queijos. Depois, destacam-se os pratos do dia: uma sopa; dois de peixe; quatro ou cinco de carne, três deles permanentes. E que são: a chanfana, estufado de aba de vitela em vinho tinto, muito bem condimentado e apaladado; o ensopado de borrego, com um molho feito com creme de maçã reineta e um perfume da hortelã muito apelativos; e as burras à Pintor, bochechas de porco estufadas num molho com muito alho e coentros, delicioso.

Com dia fixo são o bacalhau com grão, à segunda-feira; a cabidela, à terça; o cozido à portuguesa, à quinta, no tempo frio; o pato assado no forno, à sexta; e o bacalhau assado, ao sábado. Como alternativa há peixe frito (com arroz de feijão, de grelos ou de tomate), lulas estufadas, feijoada de chocos, iscas, carne de porco à saloia (estufada no tacho com muito alho e coentros). Boas sobremesas, do arroz-doce à musse, da tarte de laranja às manjoeiras (queijadinhas de leite e limão) e da pera bêbeda à maçã assada. Garrafeira interessante e criteriosa. Serviço simpático.

Solar dos Pintor > R. José Dias Coelho, 1, Manjoeira, Santo Antão do Tojal, Loures > T. 21 974 9011 > seg-sáb 12h-15h, 19h-22h > €15 (preço médio)