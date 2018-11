Cheira bem, cheira a trufa branca no restaurante Come Prima, em Lisboa

1 / 5 Jorge Simão 2 / 5 Jorge Simão 3 / 5 Jorge Simão 4 / 5 Jorge Simão 5 / 5 Jorge Simão

Tanka Sapkota não costuma ver as mensagens no telemóvel mal acorda, mas há uma semana tinha uma SMS a dizer-lhe que tinha sido encontrada uma trufa com 1 153 kg. Tanka acordou de imediato a mulher para se aconselhar e, em poucos segundos, decidiu arrematar “uma das maiores trufas brancas da década”. É com uma boa dose de genuinidade, algo infantil até, e um brilho nos olhos que o chefe nepalês, 44 anos, a morar no nosso País há 22, conta o episódio a um grupo restrito de amigos, do qual fazem parte também os jornalistas. Só não revela quanto pagou por 1 153 kg de trufa branca, mas garante que gastou uma parte das suas poupanças.

“Estou nervoso e contente ao mesmo tempo”, desabafava antes de destapar a trufa branca, sob um veludo vermelho. Para o chefe nepalês mais italiano de sempre, pelo menos de Lisboa, trazer esta trufa gigante para o Come Prima, o seu primeiro restaurante alfacinha, onde organiza a temporada há 11 anos, foi um “momento histórico”.

Este tem sido um mês de grandes emoções e alegrias para Tanka Sapkota. No passado dia 10 de novembro recebeu uma condecoração que o deixou muito orgulhoso, ele que trabalha com trufas há mais de duas décadas. Tal como outras 19 pessoas de todo o mundo, foi tornado Cavaleiro da Trufa e do Vinho de Alba pela ordem com o mesmo nome, existente desde 1967, em Piemonte, no norte de Itália. No castelo de Grinzane Cavour recebeu a condecoração pelo trabalho de divulgação dos produtos italianos de Alba no mundo. “Em Alba estão a conseguir divulgar o seu produto, mas nós também devíamos divulgar os nossos, como o azeite e o vinho, que são tão bons como os franceses, italianos ou espanhóis.”

Trufa branca e Come Prima são sinónimos, sempre servida da forma mais simples. Tanka defende que este fruto subterrâneo – uma das espécies de túbera (um género de fungos da família Tuberaceae), colhido de forma artesanal, com a ajuda de cães pisteiros – nunca deve ser cozinhado, “é um crime”, mas sim lascado à frente do cliente, e comido de imediato. Este ano, na habitual bruschetta com pão feito no forno a lenha do restaurante, o tártaro de tomate foi substituído por boletus do Fundão e trufa. A sala fica aromatizada com um perfume enxofrado que, na verdade, ou se ama ou se odeia.

Segue-se um momento de puro prazer com um ovo biológico (€34,90), que esteve uma hora e um quarto no forno a 64 graus e lascas de trufa branca por cima. Haverá maior simplicidade do que um prato com apenas dois ingredientes? Parece que não.

Sem grandes surpresas, sabemos que o próximo prato é o nosso preferido – um daqueles que nos deixa a salivar só de pensar nele. O tajarin al burro (€41,50), massa fresca com ovo biológico, parmesão, manteiga e trufa merece até um momento de recolhimento, de tão gulosa que é. Tanka gosta de mostrar que a carne também combina com a trufa, embora não seja tão previsível, mas a macia vitela mirandesa com cogumelos (€49,90) ficou aprovada. A temporada só dura mais duas semanas e a reserva é obrigatória.

Come Prima > R. do Olival, 258, Lisboa > T. 21 390 2457 > seg-sáb 12h-15h, 19h-23h, sex-sáb até 24h