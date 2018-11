Mami Organic Food, em Lisboa: Comida saudável com muito sabor, para todas as horas do dia

1 / 5 Nuno Baptista 2 / 5 Nuno Baptista 3 / 5 Nuno Baptista 4 / 5 Nuno Baptista 5 / 5

Quando lemos que as estrelas da casa são os hambúrgueres, elevados a prato saboroso feito com ingredientes biológicos, não restam dúvidas na hora de sentar à mesa. Há, por exemplo, o Do Algarve ao Alentejo, de carne de vaca, com lima, puré de abacate, picadinho, aros de cebola crocante, queijo Flores de Montanha envelhecido, agriões, coentros e rúcula; o De Barrancos à Terra Saloia, que leva presunto, tomate, avelã, agrião e alface, coleslaw fermentado e ovo a baixa temperatura. Há também um vegan, de húmus, sésamo, lima, paprica fumada, abacate, coentros e chutney de tomate; e de espadarte, com zucchini salteado com pesto genovês limonado, amendoim tostado, feta, alface, agrião e espinafres. Não foi fácil a escolha, mas podemos dizer que passaram com distinção.

O Mami (quem mais se preocupa com a nossa saúde do que as mães?) abriu em setembro no Picoas Plaza, com uma oferta para todas as horas do dia, a apostar na comida orgânica e saudável. De manhã, a cafetaria e padaria conquistam pelo café biológico adoçado com açúcar de coco e pela montra com vários tipos de pão, feitos com massa-mãe e farinhas moídas em pedra de mó: rústico, alfarroba, abacate e cenoura, nozes e sultanas (vendidos também para fora). Os sumos – de fruta, legumes, algas e spirulina – “vendem” saúde e fazem concorrência aos cocktails do bar que abre ao meio-dia. Se quiser uma limonada, também há: de hortelã, romã e acaí.

A carta do Mami – o restaurante é enorme, com 700 metros quadrados, 200 lugares e esplanada – não se reduz, no entanto, aos hambúrgueres, e tem sopa, quiches, saladas, sanduíches, pratos de carne e peixe que se acompanham com vinhos biológicos. No final da refeição, não ignore o éclair de espelta, abóbora e pera do Oeste, com apresentação de encher o olho e capaz de nos deixar a pensar (também) na sobremesa.

Mami Organic Food > Picoas Plaza > R. Tomás Ribeiro, 65, Lisboa > T. 96 870 3906 > seg-sáb 10h30-23h, esplanada e cafetaria até às 22h, bar 12h-24h