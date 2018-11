8 sítios para comer as melhores – e mais fofas – panquecas, no Porto

Saem a qualquer hora do dia as panquecas do novo café saudável de Leça da Palmeira. No Boavida há três variedades (€5,50) e podem vir com três sabores diferentes à escolha (manteiga de amendoim, nutela e mapple syrup ou xarope de ácer). São servidas em forma de torre ou dispostas em leque. Se for guloso, peça uma bola de gelado (acresce €1,50). Pode acompanhar com café de especialidade da Combi Coffee Roasters ou um sumo natural (a partir €3,20), onde entra beterraba, aipo, hortelã, frutas e água de coco.