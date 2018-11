Desperdício zero no Picamiolos, o novo restaurante de José Júlio Vintém em Lisboa

1 / 6 Luís Ferraz 2 / 6 3 / 6 Luís Ferraz 4 / 6 Luís Ferraz 5 / 6 Luís Ferraz 6 / 6 Luís Ferraz

Pede-se a leitura deste artigo sem torcer, uma única vez, o nariz. Aceita o desafio? Agora que despertamos a curiosidade, começamos por descrever as entradas de um jantar que teve a presença do chefe José Júlio Vintém, à mesa do novíssimo Picamiolos, em Lisboa. Um privilégio que se desfruta ao longo de mais de três horas e tem início com um delicioso patê de fígado de aves, barrado em broa de milho e no “pão estilo algarvio”. Seguem-se as pétalas de toucinho (€6), com alho e tomilho-limão, que se repetem duas vezes, revelando a gulodice desta refeição de sabores e ingredientes bem portugueses. Ainda na categoria das carnes menos “consensuais”, prova-se o focinho de porco grelhado com vinagrete (€9), a desfazer-se na boca e que fica na memória nos dias seguintes.

Estas são algumas iguarias da ementa do restaurante Picamiolos, que traz (finalmente) o chefe José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos, em Portalegre, para o Cais do Sodré, em Lisboa. Um feliz acaso que nasce da vontade e da aliança com Leonor Brito e Ricardo Santos, proprietários do bar de vinhos By The Wine, em Lisboa, e sócios do Picamiolos. “Apaixonámo-nos à mesa, num jantar que demorou mais de seis horas”, confidencia José Júlio Vintém. As visitas seguintes ao Tombalobos solidificaram a amizade que os levou a sonhar terem, um dia, um restaurante juntos. “Não queremos que este seja um sítio só para vir de dois em dois meses”, diz Ricardo Santos.

Quem conhece a cozinha tradicional mas inovadora do chefe, sempre com especial atenção a tudo o que são miudezas e extremidades, não estranhará os croquetes de miolos de borrego, que chegam à mesa ainda quentinhos e se comem em duas dentadas. Mas nem tudo o que se pode saborear neste restaurante – com dois pisos de ambientes distintos, projetado pelo arquiteto Tiago Silva Dias – pede coragem. As costeletas de coelho fritas com mel e limão (€12), o rabo de boi com puré de cherovia (€16), o touro bravo grelhado (€25) e a barriga de atum com puré de grão (€28) são boas opções, a reunir mais consenso. Até porque há quem primeiro torça o nariz e depois se delicie com estes pratos. Como a autora deste texto.

Picamiolos > R. do Corpo Santo, 2, Lisboa > T. 21 589 0487 > seg-dom 19h-24h