Fromagerie Portuguesa: Queijos inteiros ou à fatia, em Vila Nova de Gaia

Na nova loja da Enoteca 17.56 da Real Companhia Velha, no Cais de Gaia, há mais de 60 variedades de queijo – de Portugal e do mundo

Lucília Monteiro

O passaporte de Francisca Doria conta com muitas viagens pelo País, e não só, à procura dos melhores queijos. “É uma paixão”, diz a responsável da Fromagerie Portuguesa, que abriu, em setembro, na Enoteca 17.56 da Real Companhia Velha, no Cais de Gaia. Ali, à entrada, junto à área lounge, com vista sobre a cidade do Porto, está a loja que mais parece o paraíso dos queijos. Afinal, são mais de 60 variedades, entre as quais desfilam vários queijos portugueses, muitos franceses e alguns italianos. Uns destacam-se pela dimensão considerável, com alguns exemplares a atingir os 37 quilos, outros, pela cor e pela aparência curiosa, devido à casca. Difícil mesmo será escolher. “Na dúvida, perguntamos se gosta de queijos fortes ou suaves, de pasta mole ou dura, mais ou menos curados”, sublinha Francisca Doria, que procura ter apenas queijos DOP ou feitos com leite cru.

Vendidos à unidade ou à fatia, nesta seleção está o Comté (de leite de vaca, 17 meses de cura, €42/kg), o Mont-D’Or (apenas disponível de outubro a março, €17/500g) e o Truffé de la Marne (o mais caro da loja, €120/kg). “Não foi fácil chegar a esta seleção, mas tive a sorte de ter como parceira a Marie-Anne Cantin, da Maison Cantin, fornecedora de queijos estrangeiros”, realça Francisca. Entre os 12 portugueses está o Serra da Estrela, o Azeitão e o Ilhas (o único feito com leite pasteurizado, mas com 24 meses de cura). “Tentamos que seja o mais puro e natural possível”, diz ainda Francisca, que pretende “dar a conhecer o que de melhor se faz no mundo, para educar o paladar”. Na loja organizam-se provas, formações, palestras, jantares, e também entregam em casa.

Lucília Monteiro

Enoteca 17.56 Real Companhia Velha > Alameda da Rua Serpa Pinto, 44, Vila Nova de Gaia > T. 22 244 8500 > ter-sáb 12h30-24h, dom 12h-19h