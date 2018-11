Biscoitos de alfarroba, por Ângela Silva

Coloque o tabuleiro do forno no meio do forno e aqueça a 180 ºC.

Coloque o tabuleiro do forno no meio do forno e aqueça a 180 ºC.

Coloque o tabuleiro do forno no meio do forno e aqueça a 180 ºC.

Prepare uma folha de papel vegetal com o tamanho do tabuleiro do seu forno e coloque-a em cima de um tabuleiro com dimensões idênticas.

Prepare uma folha de papel vegetal com o tamanho do tabuleiro do seu forno e coloque-a em cima de um tabuleiro com dimensões idênticas.

Prepare uma folha de papel vegetal com o tamanho do tabuleiro do seu forno e coloque-a em cima de um tabuleiro com dimensões idênticas.

Unte as mãos e faça bolas de massa com cerca de 15 g.

Unte as mãos e faça bolas de massa com cerca de 15 g.

Unte as mãos e faça bolas de massa com cerca de 15 g.

Coloque as bolas de massa em cima do papel vegetal e achate-as ligeiramente com a mão.

Coloque as bolas de massa em cima do papel vegetal e achate-as ligeiramente com a mão.

Coloque as bolas de massa em cima do papel vegetal e achate-as ligeiramente com a mão.