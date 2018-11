Míscaros – Festival do Cogumelo: Neste fim de semana, todos os caminhos vão dar à aldeia de Alcaide

A aldeia de Alcaide, no concelho do Fundão, volta a receber a partir desta sexta, 16, o Míscaros – Festival do Cogumelo. Durante três dias, haverá conferências, aulas de cozinha ao vivo, música, entre outras atividades em torno deste fungo comestível. E, claro, muitos cogumelos e míscaros para apanhar, comer e comprar

Se estava a precisar de um bom motivo para ir passear, este pode ser o pretexto ideal. Na aldeia de Alcaide, rodeada pela serra da Gardunha, a oito quilómetros do Fundão, decorre a partir desta sexta, 16, e até domingo, 18, o Míscaros – Festival do Cogumelo.

Por lá, as ruas estão devidamente enfeitadas, e a maioria dos seus 600 habitante preparados para abrir as garagens de suas casas e servir aos visitantes (na edição anterior foram 30 mil), diversos petiscos com o produto da época. A avaliar pelas edições passadas, espera-se que, durante os três dias, sejam consumidos perto de três toneladas de cogumelos.

Para aguçar o apetite, os responsáveis pela organização do festival – Liga dos Amigos do Alcaide, Câmara Municipal do Fundão e Junta de Freguesia de Alcaide – estiveram no Brownie’s Central Hotel, em Lisboa, para apresentarem a 10.ª edição do Míscaros – Festival do Cogumelo. E foi ao sabor dos ditos, cozinhados na hora e servidos em pão tostado, que se anunciou o programa deste ano.

Lucília Monteiro

“Nos 20 hectares da minha terra já identifiquei cerca de 175 espécies de cogumelos”, contabiliza José Matos, “mas nem todos são comestíveis”, alerta o especialista na identificação de cogumelos. Na região, acredita-se que cresçam cerca de 400 espécies e, no festival, todos os exemplares passam primeiro pelo Centro de Recolha do Cogumelo, aberto este ano na aldeia de Alcaide, garantindo a qualidade e a segurança alimentar.

Mas nem só de provas se faz esta iniciativa, com forte impacto na economia e turismo locais. O festival oferece um vasto programa que tem início já esta sexta, 16, com uma sessão de cozinha ao vivo com três chefes asiáticos. A partir das 19 horas, Ali Azzouzi, Nabin Khadka e Madhusudhan Nagaraju vão estar a preparar este produto nascido na terra, segundo receitas dos seus países de origem, seguindo-se, pelas 21 horas, o argentino Chakall (dos restaurantes El Bulo e o Refeitório do Senhor Abel, em Lisboa).

Lucília Monteiro

No sábado, 17, o dia começa com uma Cãominhada, onde donos e os seus parceiros de quatro patas, vão passear com o objetivo de encontrarem cogumelos. “A ideia é tentar recriar o que se faz em Itália, onde são utilizados cães trufeiros para farejar a iguaria nas florestas”, diz Fernando Tavares, da Liga dos Amigos do Alcaide. “Vamos tentar que os cães procurem os cogumelos através do odor”.

Num festival marcado pela responsabilidade ecológica e social, não haverá um único plástico. “Todos os utensílios são biodegradáveis ou de loiça”, garante o responsável pela Liga dos Amigos do Alcaide. E porque este é também um festival dedicado às famílias, as crianças têm um papel fundamental no Míscaros – Festival do Cogumelo, principalmente os alunos da Escola Primária e do Centro Social e Paroquial do Alcaide, que vão estar a incentivar os visitantes a Reciclar, Reutilizar e Reduzir.

A encerrar o sábado, 17, pelas 23 e 30, decorre o Cogumelo Mealheiro, onde todos os presentes podem comprar uma Lanterna do Céu (feita em material biodegradável) e lançá-la aos céus. Custa €3, e 50% deste valor será entregue à CLR, uma organização não-governamental que trabalha com crianças portuguesas e africanas.

No domingo, 18, pelas 9 e 30, tem lugar os passeios micológicos sob a orientação de Anabela Marisa Azul, bióloga e investigadora do Centro de Ecologia Funcional, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; da enfermeira Sílvia Leão, que desde criança apanha míscaros, e de Ricardo Ferreira, licenciado em Engenharia de Recursos Naturais que, desde 2005, faz produção de inóculos de cogumelos saprófitas comestíveis no seu laboratório. A participação na apanha dos cogumelos silvestres requer inscrição através do email miscarosfestivalinscricoes@gmail.com .

Neste último dia de festival, por voltas 13 horas, decorre o Mega Almoço, com uma ementa composta por arroz de míscaros (custa €1, valor que reverte para uma causa solidária). Entre degustações, conferências e aulas de cozinha, aproveite-se a viagem para conhecer também a aldeia de Alcaide, com destaque para a Capela de Nossa Senhora da Oliveira, datada do século XII, e para a Capela de S. Macário.

Míscaros – Festival do Cogumelo > Aldeia de Alcaide, Fundão > 16-18 nov, sex-dom > passaporte €10, com direito a descontos superiores a €30