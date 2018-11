Receita de Tarte de Castanhas e Cacau, por Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.