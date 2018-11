Receita de Tarte de Castanhas e Cacau, por Vânia Ribeiro

Receita do livro As 5 Cores da Cozinha Saudável, de Vânia Ribeiro, autora do blogue Made by Choices, editado pela Lua de Papel

“A primeira vez que fiz esta tarte foi numa altura em que tinha imensas castanhas cá em casa e não sabia o que fazer com elas. Estávamos perto do Natal e, por isso, queria que fosse uma sobremesa para a noite da consoada. Depois de algumas tentativas resultou esta deliciosa e saudável tarte de castanhas e cacau. Garanto que ninguém descobriu o ingrediente secreto!” Vânia Ribeiro

Ingredientes (para 8 fatias)

Para a base:

90 g de coco ralado

90 g de frutos secos

60 g de tâmaras sem caroço

2 colheres de sopa de óleo de coco

Água, se necessário

Recheio de castanhas e cacau:

300 g de castanhas cozidas e sem pele

120 g de tâmaras sem caroço

5 colheres de sopa de cacau cru em pó

80 ml de leite vegetal

3 colheres de sopa de óleo de coco

Preparação: (tempo: 30 min)

Pré-aquecer o forno a 180º C.

Num processador de alimentos juntar os frutos secos e triturar até obter farinha. Juntar as tâmaras, o coco ralado e o óleo de coco. Triturar até formar uma massa solta, mas moldável com as mãos. Se estiver muito farinhenta juntar um pouco de água e triturar novamente.

Forrar o fundo e as laterais de uma forma com fundo amovível e com cerca de 20 cm com a massa para a base e alisar bem com as mãos.

Levar ao forno durante 15 minutos ou até a massa estar dourada. Num processador de alimentos triturar todos os ingredientes durante alguns minutos até formar um creme sem grumos. Rechear a base da tarte com o creme de castanhas e cacau de maneira a preencher todo o fundo e alisar bem.

Levar ao frigorífico durante seis horas ou até o creme estar bem consistente, mas cremoso.