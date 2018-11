No restaurante 5 Oceanos, em Lisboa, o mar continua a chegar à mesa

Perto da Doca de Santo Amaro, em Lisboa, o restaurante 5 Oceanos continua a reforçar os peixes e mariscos, servindo-os em doses generosas. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

Mário João

Um passeio à beira-Tejo, à hora do almoço, perto da Doca de Santo Amaro, acabou no restaurante 5 Oceanos. Foi a lembrança da sua montra de pescado que ditou a escolha. E valeu a pena, porque o expositor estava ainda mais atraente do que noutras ocasiões. Também o lugar continua a ser acolhedor (e anuncia-se uma melhoria para o início de dezembro: à entrada, onde estão os chapéus de sol, vai ser erguida uma nova esplanada que, mesmo não sendo totalmente fechada, terá aquecimento, a fim de poder funcionar durante todo o ano). De resto, preserva a decoração com motivos náuticos e o ambiente agradável.

O elenco dos peixes e mariscos apresenta-se reforçado e com as espécies do mar dos Açores em evidência, sobretudo a lula, tenra e saborosa. Mas há outros peixes frescos a caminho da grelha, como o lírio, o imperador, o cantaril, o salmonete, o rascasso e a garoupa da pedra, por exemplo, igualmente apetecíveis. Nos mariscos, destaque para a mariscada 5 Oceanos, seleção de mariscos frescos cozidos, e para a parrilhada, misto de mariscos grelhados, uma e outra para duas pessoas, mas suficientes para três ou quatro mais moderadas. Nas sugestões do chefe (os pratos do dia) também há novidades, como as feijoadas de línguas de bacalhau e de choco, os lombinhos de robalo panados com sésamo e os filetes de peixe-galo com arroz de amêijoas. Doçaria diversificada. Garrafeira adequada com sinais positivos de renovação. Serviço atento e simpático.

5 Oceanos > Doca de Santo Amaro, Arm. 12, Lisboa > T. 213 978 015 > seg-dom 12h-24h > €30 (preço médio)