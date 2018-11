São Martinho Mayor​​​​: Castanhas, vinho alentejano e música na Lx Factory, em Lisboa

Neste domingo, 11, a partir das 15 horas, há magusto na LX Factory, com castanhas assadas, vinho da Adega Mayor e boa música a acompanhar

Já diz o ditado, no dia de São Martinho vai à adega e prova o vinho. Neste caso, caro leitor, nem precisa de se deslocar a uma região vitivinícola, porque neste domingo, 11, a Adega Mayor, em Campo Maior, desloca-se a Lisboa. Para a LX Factory, a Adega Mayor não conseguirá todos os néctares que produz, mas vai preparar um magusto onde as castanhas assadas chegam acompanhadas pelos seus vinhos e boa música.

Acima de tudo, esta iniciativa tem uma causa solidária. A receita reverte a favor da ACA – Associação Conversa Amiga, que nasceu da vontade de um estudante universitário que se deparou com um problema social: a solidão e exclusão que afeta as pessoas sem-abrigo. Para ajudar, basta comprar o cartucho de castanhas e um copo de vinho, que tem um custo de 5 euros. O magusto, que dura até às 19 horas, conta também com os concertos de Frankie Chavez, Benjamim e dos Farra Fanfarra.

São Martinho Mayor > 11 nov, dom 15h-19h > €5 (cartucho castanhas + 1 copo de vinho)