4 festivais de gastronomia, a não perder, já este fim de semana

Festival do Moscatel de Setúbal, Palmela

Assim se faz mais uma edição do Festival do Moscatel de Setúbal que decorre este sábado e domingo, dias 10 e 11, em Palmela. O festival coincide com o Dia Europeu do Enoturismo (11 novembro) e o Dia de S. Martinho, por isso, neste fim de semana haverá também visitas guiadas gratuitas às adegas da região, com prova de vinho novo e castanhas. A saber: Quinta da Invejosa (Filipe Palhoça Vinhos, Poceirão), Casa Ermelinda Freitas (Fernando Pó), Quinta do Anjo (Venâncio da Costa Lima), Fernão Pó Adega (Fernando Pó) Quinta do Piloto (Palmela) e José Maria da Fonseca (Vila Nogueira de Azeitão).

