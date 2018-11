Nova estação, novos ingredientes: Cinco ementas de outono para saborear os produtos da época

As castanhas, os cogumelos silvestres, a batata-doce e os citrinos brilham à mesa nestes cinco restaurantes do Porto, Vila Nova de Gaia e Aveiro. Novas ementas e menus de degustação para aconchegar o estômago em refeições demoradas

1. Vinum, Vila Nova de Gaia

Em cada estação, o chefe Hugo Sousa procura pequenos produtores locais e no outono não é exceção. “Gosto de escutar o saber deles”, diz. Assim, da zona de Mogadouro chegam os cogumelos silvestres e as castanhas, e de Marco de Canavezes as diferentes variedades de abóbora e legumes que acabam de entrar na nova carta do Vinum, restaurante nas caves Graham’s, em Vila Nova de Gaia.

Os cogumelos silvestres servem-se logo na entrada, salteados em azeite e acompanhados com gema de ovo biológico, e também num dos pratos de carne: o leitão com redução de Graham’s Tawny 20 anos (€28). Da estação são ainda os pimentos Del Piquillo, da região espanhola de Navarra, assados no forno a lenha (€16). Já as castanhas saboreiam-se com a presa de porco preto, que leva um molho à base de Graham’s Tawny 10 anos (€26), e no creme de castanhas com alheira e queijo Serra da Estrela DOP (€14), “aproveitando ao máximo as texturas do fruto”, diz o chefe hugo Costa. O mesmo acontece com a abóbora assada (menina, manteiga ou cabaça), que acompanha o filé mignon com trufa negra (€29).

Nas sobremesas, valorizam-se os citrinos da época no pudim abade de Priscos com sorbet de tangerina e amêndoa (€7), ou na clementina em xarope de especiarias, praliné e gelado de iogurte de ovelha (€7). Além do serviço à carta, o restaurante tem dois menus de degustação (€55 e €100).

Vinum Restaurant & Wine Bar > R. do Agro, 141, Vila Nova de Gaia > T. 22 093 0417 > seg-dom 12h30-23h

2. Astória, Porto

Uma das novidades no Astória para esta estação é a ementa vegan, a responder à cada vez maior solicitação de quem opta por não comer produtos de origem animal. Para estes, há cevadoto de abóbora-manteiga assada com pinhões tostados e cogumelos da época (€18), jardim de verduras miniatura de outono, com húmus e crocante de sésamo (€12) e, para sobremesa, torta de laranja e cenoura com calda de anis, sorbet de maçã e nozes pecan caramelizadas (€8).

Mas há mais para provar no restaurante do Intercontinental-Palácio das Cardosas, com vista para a Estação de S. Bento e Avenida dos Aliados. Na nova carta, desenhada pelo chefe Francisco Pico, a refeição pode começar com uma sopa de bacalhau, ovo a baixa temperatura com rebentos e coentros (€8), um tártaro de salmão, alcaparras, funcho e vinagrete de citrinos (€14) ou pelas tradicionais favas com chouriço de porco preto, gema de ovo e pato fumado caseiro (€13). Nos pratos principais, há bacalhau curado e aromatizado com limão e coentros, puré de grão-de-bico e chalotas caramelizadas (€26) e barriga de porco, com texturas de batata-doce, crumble de morcela, puré de maçã e molho de vinho tinto (€22). Quem prefira sabores mais tradicionais, encontra ensopado de borrego, batata nova assada e azeite de hortelã (€30), arroz de marisco, com caldo e medalhão de lavagante, carabineiro e ameijoa do Algarve (€45), e o clássico linguado de mar com molho de manteiga, alcaparras e funcho (€46). Do forno a carvão saem as carnes de novilho: entrecôte maturado, bife do lombo e bife da vazia Angus que se podem acompanhar com arroz de grelos e feijão vermelho à moda do Norte ou, entre outras sugestões, gratin de batata com queijo gruyère e parmesão. O restaurante tem um Menu para Partilhar (€45, mínimo 4 pessoas) com três entradas, três pratos principais e três sobremesas.

Astoria > Praça da Liberdade, 25, Porto > T. 22 003 5639 > seg-sáb 12h30-15h, 19h30-22h30

3. SOMOS, Porto

“Somos pela partilha” é o mote do novo restaurante do hotel Crowne Plaza, ex-Le Poivron Rouge, ao comando do chefe Jorge Sousa. Nos frios, prove-se o carpaccio de vitela com lascas de Pecorino e salada de rúcula (€14), o salmão fumado caseiro com creme de funcho e tostas (€13), o ceviche de robalo da nossa costa com gengibre, lima, molho de soja, cebolinho e pisco (€13), ou o tártaro de vitela Maronesa com ovo a baixa temperatura, alcaparras, vinagre balsâmico e mostarda Dijon (€13,50).

O bacalhau, as lulas e as amêijoas brilham nos pratos para os próximos meses, levados à mesa com guarnição à escolha – ratatouille, arroz basmati e tempura de cogumelos com cebolinho. O bacalhau é apresentado em lascas com puré de grão-de-bico e ovo a baixa temperatura (€16), as lulas são grelhadas e acompanham com linguine de limão e cebolinho (€15,50). Já as ameijoas são confecionadas à Bulhão Pato (€10). Nos quentes, evidencia-se o osso buco de vitela Maronesa DOP estufado lentamente (€15) e o risotto de beterraba com cogumelos porcini (€20). Para terminar, arroz-doce, leite creme (€3) ou tarte de amêndoa (€4). Para as crianças há um menu infantil (sopa, prato e sobremesa, €18,50) e, aos sábados, há música ao vivo a acompanhar o jantar.

Somos Restaurant & Lounge > Av. da Boavista, 1466, Porto > T. 22 607 2552 > seg-sex 12h30-15h, 19h30-22h30

4. Tabafeira, Porto

A alheira continua a ser o ingrediente principal neste restaurante do Porto, o único dedicado ao enchido e ao pão de Mirandela, que quer “desmistificar a ideia de que se trata de um produto sazonal”, lembra o chefe e sócio André Azevedo. Com duas moradas – uma no Bonfim, outra junto ao Hospital de S. João – a nova ementa do Tabafeira (o nome significa alheira, em mirandês) continua a demonstrar “as diferentes possibilidades de cozinhar o enchido”.

Além de servida em croquetes, tarteletes, folhadinhos, cachorrinho ou francesinha, a alheira chega à mesa, nos próximos meses, com ovos mexidos (€3), em risotto (€10) ou em açorda (€9,50). Outras novidades são o scottish (alheira picante, ovo, cereais, hortelã e batata-doce, €10), o strudel (alheira de Mirandela, tomate, cogumelos, massa folhada e vinagrete de manga, €10) e a coroa de alheira vegetariana, com cogumelos, vinho, café, massa folhada, molho de pimentos e laranja (€10,50). O enchido de Mirandela serve-se também como petisco, em duas variedades à escolha – de caça, de aves ou vegetariana – com queijo de vaca (€8). Em alternativa, há magret de pato com legumes orientais salteados (€12).

R. Morgado Mateus, 9, Porto > T. 22 537 1570 > seg-sáb 12h-15h,19h30-22h > Rua Amândio Galhano, 41, Porto > T. 22 317 1083 > seg-sáb 12h-15h, 17h-22h30

5. Salponte, Aveiro

As ostras, a carne marinhoa e as algas são produtos da região em destaque na ementa de outono/inverno do Salpoente, restaurante em Aveiro a funcionar em dois antigos palheiros de sal no Cais de São Roque. Além do serviço à carta, o chefe Duarte Eira propõe um menu de degustação composto por cinco momentos (€39,50).

Nas estradas, sugere-se o carapau da costa envolto em massa tenra e algas da ria de Aveiro e o carpaccio de carne marinhoa, com lascas de queijo da ilha, gel vinagre Moura Alves e azeite. Esta carne, produzida na zona lagunar do Baixo Vouga, volta à mesa com trufa, alho negro e cogumelos, e já depois de serem servidas as ostras da ria de Aveiro com caril, coco, maçã verde e pepino. O bacalhau, já se sabe, continua a ter lugar garantido na ementa do Salpoente, servido num menu de degustação (€49,50) ou à carta: sames de bacalhau e grão (€28), a nossa versão de brás de bacalhau (€19,50) e bacalhau contemporâneo 2018 (€24) são algumas sugestões. Os ovos-moles finalizam a refeição, acompanhados com bolacha americana e frutos do bosque.