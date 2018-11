Charcutaria Riviera: Um regalo de avio, no bairro de Alvalade

1 / 5 Diana Tinoco 2 / 5 Diana Tinoco 3 / 5 Diana Tinoco 4 / 5 Diana Tinoco 5 / 5 Diana Tinoco

O relógio marcava as 11 horas e já era um frenesim de clientes, frente à vitrina que todos os dias, pela manhã, se enche de tabuleiros de comida caseira, para levar para casa em doses ou meias doses (a partir de €6,50) – arroz de polvo, bacalhau à lagareiro, lulas recheadas, lombo de porco assado, panados. O take-away, que serve cerca de seis pratos de manhã e outros tantos à tarde (a partir das 18h), é uma das novidades da Riviera, charcutaria aberta em 1958 no bairro de Alvalade, em Lisboa, e que este ano foi renovada. Manteve-se o porquinho de avental e barrete de cozinheiro, tanto na fachada como no interior, a lembrar a história da casa – uma ligação à extinta Aveirense, fábrica de salsicharia fina e conservas de carne fundada em 1949, perto do Rato, que, para escoar os seus produtos, tinha associadas algumas charcutarias, como a Riviera ou a Dava, na Avenida Duque de Ávila. “Mantivemos o serviço personalizado e a simpatia, mas com gente nova, e aos produtos clássicos, como os doces, os ovos- -moles de Aveiro, o presunto de Chaves ou os queijos da serra, acrescentámos outras ofertas”, explica Fernando Lourenço, o gerente.

Quando a Riviera encerrou, em fevereiro deste ano, temeu-se o pior, mas afinal tudo foi feito com o objetivo de melhorar este estabelecimento lisboeta de referência, que não via obras há 60 anos. Está mais luminoso, nas prateleiras refrigeradas brilham brócolos, cenouras e repolhos, vindos diariamente da zona Oeste, a mesma proveniência da fruta vendida na banca exterior, uma tradição da Riviera.

Na charcutaria e nos queijos, mantiveram-se os fornecedores do presunto de Chaves, do requeijão artesanal de Alcains e do queijo de cabra curado, mas a ideia é ir enriquecendo a oferta com outros produtos que os clientes procuram, como queijos franceses e suíços. Um canto da casa ficou reservado para a garrafeira, com uma seleção de vinhos diferenciada. “Servimos pessoas informadas que sabem o que procuram”, diz Fernando Lourenço, que ali trabalhou toda a vida. O avio só fica completo com o pão alentejano que chega da Vidigueira, às terças e quintas, e um mimo em forma de doce, como o salame com chocolate 72% cacau e o figo seco de queijo de ovelha e chocolate, duas novidades enviadas de Mirandela.

Riviera > Av. da Igreja, 23 A, Lisboa > T. 21 849 7620 > seg-sáb 9h-21h