O mar serve-se à mesa no festival Cascais Gastronómica

A partir desta quinta, 1, a Cidadela de Cascais recebe a segunda edição do festival Cascais Gastronómica. Durante três dias, os apreciadores dos sabores de mar são convidados a entrar na fortaleza e a experimentar os petiscos à prova nos stands alinhados na zona lounge

José Caria

Para abrir o apetite, comece-se esta visita pelos sabores do mar que tão bem caracterizam a região, parando em frente à bancada Do Mar para Casa, empresa de entrega de peixe ao domicílio, para saborear as diferentes espécies trabalhadas por um sushiman convidado.

Ao lado, o Dom Pepe, restaurante com morada na Parede, conhecido pela vista panorâmica sobre o mar e uma ementa que aposta nos mariscos e nos pratos de peixe, marca presença neste festival com alguns petiscos à base de pescado.

Também a loja Souk, no centro da vila, que se inspira nos mercados ao livre africanos e Médio Oriente, ali estará a vender as compotas, os chutneys, as especiarias, os queijos artesanais, os chás, entre outros produtos de vários locais do mundo.

Mas no Cascais Gastronómica, iniciativa que decorre na Cidadela de Cascais entre esta quinta, 1, e domingo, 3, haverá outras atrações. Para lá dos stands, vão decorrer, ao longo dos três dias, diversos showcookings e degustações, provas de vinhos e cervejas.

Ana Baião

Aberto apenas para quem tiver convite, no Restaurante, assim se chama esta área especial na Cidadela de Cascais, vão ser servidos os almoços e jantares com menu de degustação (composto por cinco pratos), assinados por chefes de cozinha prestigiados. Pascal Meynard, do Ritz Four Seasons Lisboa, dá início já nesta quinta, 1, a este ciclo de refeições com sabores dedicados ao mar: robalo, carabineiros e ostras. O jantar será da responsabilidade de Miguel Laffan (à frente do L’And, em Montemor-o-Novo, com uma Estrela Michelin) e que vai surpreender os convidados com pratos feitos com atum, robalo e presa de porco de raça alentejana. Já na sexta, 2, segundo dia do Cascais Gastronómica, Pedro Lemos (do restaurante Pedro Lemos, no Porto) vai confecionar uma ementa com gambas, foie gras e leitão. E à noite, Ricardo Costa (do The Yeatman Hotel, no Porto, com uma Estrela Michelin) trabalhará o atum com caviar, lírio, ostra, berbigão, dourada e carne de vitela de leite. No último dia do festival, sábado, 3, o almoço preparado por Tiago Bonito (do Largo do Paço, em Amarante, com uma Estrela Michelin) incluirá ouriço, galo e presa de porco, entre outros ingredientes. E Henrique Sá Pessoa (do restaurante Alma, com uma Estrela Michelin) encerra este ciclo de refeições especiais, com berbigão, sopa de peixe e garoupa.

“Escolhemos estes chefes de cozinha que se destacam pela sua consistência e rigor no trabalho que apresentam”, resume Alexandre Maia de Carvalho, da NotSo, empresa que organiza o festival em parceria com a Câmara Municipal de Cascais. Já para a escolha da ementa “apenas sugerimos aos chefes de cozinha que usassem produtos da região de Cascais”, diz ainda o organizador.

Divulgacao

Showcooking Cascais Gastronómica

Quinta, dia 1

15h: Cátia Goarmon

17h: Pedro Viana

Sexta, dia 2

13h: Cláudia Silvia Mataloto e Rodrigo Pache

15h: Miguel Gameiro

17h: Ricardo Raimundo

Sábado, dia 3

15h: Tomás Pereira

17h: Michael Moreira

Cascais Gastronómica 2018 > Cidadela de Cascais > 1-3 nov, qui-sáb 12h-22h