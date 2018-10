O renascer da tradição n' A Tasca do Tio Candinho, em Lisboa

Restaurante de sabores antigos na melhor tradição da cozinha portuguesa, no limite de Lisboa, junto de Algés. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre A Tasca do Tio Candinho

Mário João

Se passamos à porta e espreitamos a ementa, é certo que ficamos. Assim aconteceu num destes dias, porque havia pataniscas de bacalhau douradas, secas e com ar estaladiço, prenúncio de bom sabor a bacalhau, e também cozido à portuguesa à moda do Minho, com carnes de vaca e de porco, presunto fumado, chouriço de carne, chouriça de cebola, farinheira, arroz, batata, cenoura, couves e feijão.

Mas a ementa d’A Tasca do Tio Candinho, que é extensa, comportava outros reptos a chamarem para a mesa. Do lado dos petiscos (grafados como “tapas”, vá lá saber-se porquê), a par dos populares portugueses peixinhos da horta, choco frito, pica-pau, moelas, empadinhas de alheira e ovos com farinheira, há outros com origens diferentes, como polvo à galega, camembert gratinado com mel e ervas aromáticas ou folhadinhos de queijo brie com doce de abóbora, todos bem feitos e saborosos. Nos pratos principais destacam-se as sugestões do dia, entre as quais podem surgir as tais pataniscas de bacalhau com arroz de feijão, o arroz “malandrinho” de polvo, as lulas recheadas com puré de batata, os filetes de pescada fresca com arroz de lingueirão ou salada-russa, a feijoada do mar, os bacalhaus à Brás e à Gomes de Sá, a mão de vaca com grão-de-bico, a feijoada à transmontana, a dobrada e o pianinho grelhado. São cozinhados simples e surpreendentemente agradáveis com sabores bem definidos e conhecidos: nossos. Doçaria diversificada. Garrafeira insuficiente para tanta variedade de comida. Serviço simpático.

A Tasca do Tio Candinho > R. Dom Jerónimo Osório, 10 C, Lisboa > T. 21 301 0170 > seg-sáb 12h30-15h, 19h-2h > €15 (preço médio)