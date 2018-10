O Moinho, em Almodôvar: Cozinha genuinamente alentejana

A comida, à base de produtos regionais, é feita como em casa: simples, farta, bem apaladada. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante O Moinho, em Almodôvar

D.R.

Vai para meia dúzia de anos que Teresa e José Parrinha estão à frente do restaurante O Moinho. Mudaram tudo, aliás, do nome à cozinha, que passou a ser genuinamente alentejana. Tem balcão, bar, cozinha à vista e sala pitoresca com decoração rústica. O ambiente é descontraído.

Teresa e José dividem entre si os trabalhos da cozinha e da sala. A comida, à base de produtos regionais, é feita como em casa: simples, farta, bem apaladada. Destacam-se, ao fim de semana, os cozidos de grão e de feijão, ambos com várias carnes de porco preto e enchidos, bem como o de chícharo com borrego, enchidos e sopas de pão. Durante a semana, há dois ou três pratos do dia: carnes grelhadas de porco preto, em regra, abanicos, por serem de uma parte menos gorda, ou cachaço, também suculento; peixe frito com um arroz de feijão malandrinho; migas alentejanas com entrecosto frito; bacalhau à casa, que vai ao forno com cebola e pimentos; sopa de beldroegas com entrecosto frito de porco preto; javali estufado e outros guisados tentadores. As entradas limitam-se aos queijinhos de ovelha, paio e enchidos alentejanos, além de pão, azeitonas e patês, porque raros clientes as pedem, indo diretamente para os pratos principais.

Boa doçaria tradicional, feita por Teresa, como o arroz-doce (sem ovos, mas amarelinho), o pudim de ovos e a musse de chocolate. Garrafeira alentejana com o vinho da casa (de Pias) em jarrinho. Serviço familiar, eficiente e simpático.

D.R.

O Moinho > R. do Arco, 38 B, Almodôvar > T. 286 400 156 / 96 601 0708 > seg-sáb 12h-16h, 19h-23h, dom por marcação > €12 (preço médio)