Bons produtos e sabores portugueses no restaurante Sem Dúvida, em Lisboa

Instalado na zona de Campo de Ourique, em Lisboa, tem uma ementa extensa e diversificada. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Sem Dúvida

Marcos Borga

Abriu há dez anos, feitos na primavera, e a efeméride justifica uma referência, mesmo tardia, para sublinhar a solidez deste restaurante e, sobretudo, a honestidade da sua cozinha, assente em cinco pilares: bons produtos, culinária competente, sabores portugueses, apresentação contemporânea e serviço brioso. Discretamente instalado na zona do Campo Pequeno, tem duas salas acolhedoras.

A ementa é extensa e diversificada. Nas entradas, além de bons “salgadinhos” e “saladinhas”, de presunto pata negra e de queijo de ovelha amanteigado, insinuam-se as amêijoas à Bulhão Pato, as gambas na frigideira, as alcachofras salteadas com tamboril marinado e a trouxa de queijo de cabra com mel. Merecido destaque tem o arroz de lingueirão, entre os pratos principais, embora seja muito simples, valendo a qualidade da matéria-prima, que vem do Algarve. Os filetes de peixe-galo com açorda de tomate, o polvo grelhado com amêijoas e emulsão de coentros, o bacalhau corado à antiga, as “ovinhas” grelhadas, os “jaquinzinhos” fritos com arroz de tomate e o peixe da lota para grelhar ou cozer, são outras propostas a ter em conta.

Também nos pratos de carne há escolhas fáceis, porque apetecíveis, como secretos com arroz de morcela, carne mirandesa, arroz de cabidela, ensopado de borrego, mão de vaca com grão, entre outras sugestões do dia. Boa doçaria feita na casa, como o pudim Abade de Priscos ou a tarte de amêndoa. Garrafeira e serviço de vinhos excelentes, com mais de 200 listados, e cerca de 70 a copo.

Marcos Borga

Sem Dúvida > Av. Elias Garcia, 1B e 1C, Lisboa > T. 21 793 2254 > seg-sáb 12h-15h30, 19h-23h > €25 (preço médio)