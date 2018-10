Prazer sem culpa no Apuro: o bar vegan do Porto

O primeiro bar vegan da cidade junta cerveja artesanal, comida orgânica e uma programação regular. Chama-se Apuro e abriu no Quarteirão das Artes, no Porto

Lucilia Monteiro

Vegana por opção, Natacha Munier nunca encontrou, no Porto, um sítio onde pudesse ir beber um copo e petiscar com os amigos. Foi a paixão pela cidade, confessa, que deu força à ideia de querer ser parte dela. Começou por pensar num food truck “fora da caixa”, para terminar num bar vegan, o primeiro da cidade, que acaba de abrir na Rua do Breiner, no Quarteirão das Artes. “Este bairro tem tudo que ver comigo, é alternativo e open mind”, frisa.

Sem artifícios, no Apuro apostou-se numa decoração crua e minimalista, quase industrial, com muitas peças feitas à mão, a partir de madeiras recicladas, como as mesas, o balcão e até as portas. Natacha contou com a ajuda do namorado, Tiago Ribeiro, que criou toda a imagem. “Queríamos que tivesse uma identidade muito própria, diferente de tudo o que já existia.” Além da programação regular, na qual surgem concertos, workshops, exposições, palestras e apresentações de livros, Natacha e Tiago querem trabalhar com associações ligadas à alimentação vegetariana e vegan.

No bar há “opções gulosas, mas saudáveis”, com um menu de hambúrgueres caseiros, cachorro vegan (€6,90 a €7,90), saladas (€6), sumos do dia e petiscos para partilhar, como tábuas de queijos (€8) e cogumelos salteados (€5), que se combinam com cerveja artesanal (€3,50 a €4) e o vinho biológico a copo (€2,50 a €3). Falta só mesmo dizer que o Apuro é dog friendly e que aqui os animais de estimação também são bem-vindos.

Lucília Monteiro

Apuro > R. do Breiner, 236, Porto > T. 22 402 4756 > seg-qui 12h-24h, sex-sáb 12h-2h