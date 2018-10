O Albertino muda-se, de tachos e panelas, de Folgosinho para o Porto

O restaurante Albertino abandona por uns dias a Serra da Estrela e leva os ares da montanha até ao Porto. As especialidades que colocaram Folgosinho no mapa servem-se entre esta sexta e domingo, 26 a 28, no restaurante Coma, a convite do Mesas Bohemia

É quase uma “instituição” da Serra da Estrela, sendo frequentes as romarias à aldeia de Folgosinho, no concelho de Gouveia, com o seu castelo medieval altaneiro, só para provar as iguarias do restaurante Albertino. Esta casa simples e familiar, conhecida por se comer bem, muito e barato, é a próxima convidada das viagens de sabores promovidas pela cerveja Bohemia. Desde o jantar desta sexta, dia 26, até ao almoço de domingo, 28, o Albertino instala-se no restaurante Coma, no Porto, e dá a conhecer algumas das suas especialidades, acompanhadas pela cerveja Bohemia.

Não foi possível manter o imenso desfile de pratos regionais, habitual em Folgosinho. A experiência gastronómica e cervejeira teve de se resumir a três propostas. Como entrada, enchidos e queijo da região da serra, casados com o amargor da Bohemia Puro Malte. De seguida, prova-se a feijoada de javali, que a Bohemia diz ser ideal para as notas tostadas da sua Bock. A suculenta vitela com arroz de Folgosinho (com cogumelos), um dos pratos emblemáticos da casa, também não poderia faltar, bem acompanhada pela Bohemia Original, com as suas notas de caramelo. Por último, como sobremesa, é servido arroz doce e o inevitável requeijão com doce de abóbora. De mercearia e tasca para restaurante conhecido em todo o País, o Albertino não deixará os seus créditos por mãos alheias.

Mesas Bohemia > Restaurante Coma > R. Rodrigues Sampaio, 156, Porto > 26-28 out, sex 20h, sáb 13h-20h, dom 13h > Reservas: www.mesasbohemia.pt ou https://ticketline.sapo.pt/ > €30 (entrada+3 pratos+3 Bohemias+sobremesa+água+café)