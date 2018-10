Cinco receitas saudáveis e sem glúten para toda a semana

Falafel de batata doce assada, tostas de aveia e sementes ou crumble de maçã e frutos vermelhos. Escolhemos cinco receitas a pensar nas várias refeições do dia, ao longo da semana – todas saudáveis e sem glúten

1. Falafel de batata-doce assada e sésamo, por Ella Woodward

Receita do livro As delícias de Ella para os amigos, de Ella Woodward, editado pela Lua de Papel

“Estes bolinhos são uma ótima ideia para a marmita. São fáceis e rápidos de fazer e também podem ser congelados, por isso, pode ter uma reserva no congelador para toda a semana. Adoro as sementes de sésamo no exterior, dão ‑ lhes um fantástico toque crocante e ainda lhes acrescentam beleza. Também são fáceis de transportar, o que os torna uma refeição ideal para comer à secretaria, e tenho a certeza de que muitos dos seus colegas vão ficar cheios de inveja!” Ella Woodward

Ingredientes (Para 14 falafel)

Para o puré de batata-doce

2 batatas ‑ doces descascadas e cortadas grosseiramente

Para os falafel

4 dentes de alho cortados grosseiramente

Um punhado de coentros frescos picados

4 c. de sopa de azeite

Sumo de 1 limão

2 c. de chá de cominhos em pó

2 c. de chá de pimentão ‑ doce fumado

1 c. de chá de curcuma em pó

2 c. de chá de vinagre de sidra

½ c. de chá de pimenta ‑ caiena

2 c. de sopa de taíne

Sal e pimenta

3 c. de sopa de farinha de grão ‑ de ‑ bico

2 latas de 400 g de grão ‑ de ‑ bico escorrido e passado por água

100 g de sementes de sésamo

Preparação

Coza as batatas‑doces a vapor durante 30 minutos, ou até estarem completamente macias. Mexa durante alguns segundos para fazer um puré homogéneo.

Pré-aqueça o forno a 220ºC (200ºC com ventilação). Forre um tabuleiro grande ou dois tabuleiros médios com papel‑manteiga. Coloque no robô de cozinha todos os ingredientes dos falafel, exceto o grão e as sementes de sésamo, junte 14 colheres de sopa do puré de batata‑doce e misture até estar quase homogéneo, depois tempere muito bem, junte o grão-de-bico e carregue no botão 'pulse' algumas vezes para formar uma mistura com pedaços.

Deite as sementes de sésamo num prato. Com as mãos molhadas, faça uma bola com uma colher de sobremesa cheia de mistura e coloque‑a no tabuleiro. Continue até usar a mistura toda. Ponha o tabuleiro ou tabuleiros no forno e deixe cozinhar durante 35 a 40 minutos. Deixe arrefecer durante 5 minutos antes de comer.

2. Tostas de aveia e sementes, por Sofia Paixão

Receita do livro Sem Glúten com Paixão, de Sofia Paixão, editado pela Lua de Papel

“Estas tostas de aveia e sementes são deliciosas para servir com entradas, para juntar a saladas, ou usar como base de pizza ou como snack. Para variar o sabor, pode juntar especiarias e/ou ervas secas.” Sofia Paixão

Ingredientes

150 g de flocos de aveia sem glúten

1 colher de chá de sal marinho fino

30 g de sementes de linhaça

50 g de sementes de chia

50 g de sementes de girassol

50 g de sementes de abóbora

25 g de azeite extra virgem

120 g/ml de água filtrada

Preparação

Pré-aqueça o forno a 175 graus.

Num processador, coloque os flocos de aveia, o sal e as sementes de linhaça e chia, e triture até obter uma farinha fina. Junte as restantes sementes e pressione o botão turbo/pulse 4 vezes.

Deite a mistura numa taça e junte o azeite e a água. Envolva bem com uma espátula até formar uma massa que dê para moldar. Divida a massa em dois. Coloque uma das partes da massa entre duas folhas de papel vegetal e com a ajuda de um rolo estenda-a bem fina. Retire a folha de cima, faça os cortes com um cortador de pizza, ou com uma faca, e leve ao forno durante 20 minutos. Repita o processo com a outra metade da massa.

Retire do forno, separe as tostas e volte-as para que tostem do outro lado por igual. Leve novamente ao forno por mais 10 a 15 minutos (vá vigiando, pois depende da potência do forno). Retire do forno e deixe que arrefeçam totalmente. Guarde-as em frascos de vidro bem vedados no máximo até 2 meses. Se entretanto ficarem moles, volte a coloca-las no forno durante mais 5 minutos.

3. Granola de trigo ‑ sarraceno torrado e coco

Receita do livro As delícias de Ella para os amigos, de Ella Woodward, editado pela Lua de Papel

“Sou viciada em granola. É um dos meus pequenos ‑ almoços e snacks favoritos. Para mim, a melhor coisa de roer um punhado de granola é a textura crocante, que é muito saciante. Ao usar trigo ‑ sarraceno em vez de aveia, cada dentada torna ‑ se especialmente crocante, e é por isso que gosto tanto desta receita. Misturo a sêmola de trigo ‑ sarraceno com óleo de coco, mel, gengibre, canela e baunilha, e depois bato tudo até a minha cozinha cheirar divinalmente e a minha barriga começar a dar horas! " Ella Woodward

Ingredientes (Para 1 frasco)

300 g de sêmola de trigo ‑ sarraceno

60 g de lascas de coco torradas

50 g de sementes de girassol

100 g de sementes de abóbora

Uma pitada de sal

3 c. de sopa de óleo de coco

3 c. de chá de canela em pó

5 c. de chá de gengibre em pó

2 c. de chá de baunilha em pó

3 c. de sopa de mel

40 a 60 g de arandos, de preferência sem açúcar (opcional)

20 a 40 g de passas (opcional)

Preparação:

Pré ‑ aqueça o forno a 200ºC (180ºC com ventilação).

Misture o trigo ‑ sarraceno, as lascas de coco torradas e as sementes numa tigela com uma pitada de sal.

Aqueça o óleo de coco, a canela, o gengibre, a baunilha e o mel numa panela, mexa com cuidado até estar tudo bem misturado e o óleo

de coco ter derretido. Deite na tigela do trigo ‑ sarraceno e misture bem. Espalhe, de forma uniforme, num tabuleiro.

Leve ao forno durante 15 minutos e depois mexa bem. Cozinhe durante mais 10 minutos, mexendo a meio. Deixe arrefecer e, quando estiver à temperatura ambiente, junte qualquer fruta seca que quiser e guarde numa embalagem hermética. Dura umas semanas, ou mais.

4. Pão de quinoa e rooibos, por Ângela Silva

Receita de O Livro do Pão Sem Glúten , de Ângela Silva, editado pela Manuscrito

Ingredientes (para dois pães de 500g aproximadamente)

300 g de farinha de aveia

140 g de farinha de arroz integral

80 g farinha de quinoa

10 g de farinha de coco

670 g de chá rooibos preparado

8 g de sal marinho

70 g de quinoa cozida (de preferência sem sal)

Fermento: 2 g (2 colheres de café) de fermento biológico seco ou 5 g de fermento biológico fresco

100 g de fermento natural

Preparação:

Coloque o sal marinho numa pequena taça e misture um pouco de água a ferver (cerca de 10 g).

Misturar

Misture as farinhas e o fermento biológico seco. Se usa fermento biológico fresco, parta-o em pedaços e esfregue-o junto com as farinhas até que fique esfarelado.

Adicione o chá, que deverá estar a cerca de 25 ºC. Se usa fermento natural, adicione-o agora. Misture. Adicione o sal e a sua água. Junte a quinoa cozida. Misture até obter uma massa coesa e sem grumos.

Coloque a massa dentro de uma caixa de plástico com tampa que tenha um tamanho que permita que a massa aumente o seu volume.

Primeira fermentação:

Deixe a massa descansar durante 15 a 20 minutos à temperatura ambiente antes de a colocar no frigorífico. Conserve no frigorífico entre 8 e 12 horas.

Segunda fermentação:

Divida a massa fria em duas partes iguais e coloque em duas formas antiaderentes. Tape as formas para que a massa não perca humidade. Deixe a massa fermentar até praticamente duplicar o volume.

Tenha em atenção que deverá ficar no mínimo 1 cm de distância entre a massa e a borda da forma. Entretanto, ponha o tabuleiro do forno no meio do forno e aqueça a 220 ºC.

Cozer

Coloque as formas no forno pré-aquecido e coza entre 40 e 50 minutos.

Arrefecer

Retire os pães das formas e deixe arrefecer em cima de uma grelha, durante pelo menos uma hora, antes de os cortar.

5. Crumble de maçã e frutos vermelhos, por Sofia Paixão

Receita do livro Sem Glúten com Paixão, de Sofia Paixão, editado pela Lua de Papel

"Nos dias de inverno, não há nada mais reconfortante do que uma sobremesa quente. Este crumble é muito simples de fazer e pode ser congelado antes de ir ao forno para ser usado mais tarde. Fica maravilhoso com um pouco de natas de caju, chantilly de coco ou gelado de baunilha a acompanhar. O recheio pode ser feito com maçãs, peras ou pêssegos e com os frutos vermelhos que mais gostar." Sofia Paixão

Ingredientes:

Para o Crumble

180 g de flocos de aveia sem glúten

80 a 100 g de açúcar integral (rapadura, coco, demerara ou mascavado)

1 pitada de sal

¼ de colher de chá de baunilha

100 g de manteiga

raspas de 1 limão

Para o Recheio

100 g de açúcar integral (rapadura, coco, demerara ou mascavado)

1 colher de chá de canela em pó

¼ de colher de chá de noz--moscada moída

1 pitada de sal marinho

50 g de farinha de arroz integral

1,3 kg de maçãs, peras, pêssegos ou nectarinas (uma ou mais variedades)

sumo de 1 limão

130 g de framboesas, morangos, mirtilos e/ou amoras, frescos ou congelados

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180º C.

Comece por preparar o crumble . Num processador, coloque todos os ingredientes e pressione várias vezes o botão turbo/pulse até obter uma textura de farinha grossa. Reserve.

Numa taça à parte, misture o açúcar, a canela, a noz-moscada, o sal e a farinha. Reserve.

Descasque, ou não, a fruta e coloque numa travessa que vá ao forno. Vá regando e envolvendo com o sumo de limão. Junte os frutos vermelhos e a mistura do açúcar e canela, e envolva tudo muito bem. Deite o crumble por cima, sem pressionar, de modo a tapar a fruta toda e a formar uma carapaça.