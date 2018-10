Receita de bolachas de trigo-sarraceno (sem glúten), por Sofia Paixão

"Com estas bolachas pode substituir as bolachas simples com glúten que normalmente se usam para algumas receitas. São bolachas simples, um pouco areadas, que podem ser aromatizadas com os mais diversos sabores." Sofia Paixão

* Se optar por fazer sem ovo, misture 1 colher de sopa de linhaça moída com 2 colheres de sopa de água filtrada, deixe repousar durante 5 minutos e use em vez do ovo.

