O restaurante O Laranjeira, em Viana do Castelo, continua fiel às tradições

Referência gastronómica do Minho, o restaurante continua a servir boa comida portuguesa e a saber renovar-se. A opinião do critíco gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva sobre O Laranjeira

Rui Duarte Silva

Instalado num prédio antigo do centro histórico, O Laranjeira é uma referência gastronómica de Viana do Castelo e da região, que se mantém fiel às receitas e aos sabores tradicionais, ao mesmo tempo que revela uma louvável consciência alimentar, patente na oferta regular de pratos sem glúten e vegetarianos. O foco incide na cozinha portuguesa, razão pela qual, logo nas entradas, aparece uma “degustação de sabores tradicionais”, que junta quatro petiscos (por exemplo: “shot” de sopa que, apesar do nome e da apresentação moderna, é sempre tradicional, além dos bolinhos de bacalhau, salada e açorda de raia). Em alternativa, sugerem-se as gambas salteadas com azeite, alho e limão, e os mexilhões, também salteados com azeite, alho e fina cebolada.

As sopas merecem destaque, nomeadamente as de legumes, a de peixe e o caldo-verde. Entre os pratos principais, predominam os de peixe: polvo na caçarola, com azeite, alho, cebola, batatas a murro e grelos; filetes de pescada, com salada-russa e feijão-verde; arroz de tamboril, caldoso, enriquecido com gamba e mexilhão e perfumado com coentros; bacalhau grelhado e bacalhau à Laranjeira (frito, com cebolada, batatas fritas e feijão-verde). Nas carnes, o porco assado com castanhas e migas, o naco de novilho e as “costeletinhas” de borrego, estes dois grelhados, merecem aplauso, mas o ex-líbris da casa é o cabrito assado com batatas e grelos, nos fins de semana. Muito boa doçaria caseira. Garrafeira adequada. Serviço discreto, eficiente e simpático.

O Laranjeira > R. Manuel Espregueira, 24, Viana do Castelo > T. 258 822 258 / 96 671 7122 > seg-ter, qui-dom 12h-15h, 19h-22h > €20 (preço médio)