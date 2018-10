The ForkFest: 130 restaurantes de Lisboa, Porto, Faro e Funchal estão com 50% de desconto nas ementas

Pegue no telemóvel, abra a aplicação e faça a marcação. O TheFork Fest está a decorrer até sábado, 28, em cerca de 130 restaurantes de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. À prova estão pratos da cozinha regional e criações elaboradas de chefe, com 50% de desconto no preço

Bacalhau confitado com alecrim cozinhado pela chefe Justa Nobre, no restaurante À Justa, na Ajuda, em Lisboa. Risoto de limão, vieira e ovas avruga, preparado por Miguel Castro e Silva, para saborear no restaurante Less, no bairro lisboeta do Príncipe Real. E, na Baixa, o pad thai com frango e tofu, tamarindo, ovo, rebentos de soja e amendoim, uma das sugestões de inspiração asiática que se pode pedir no Bastardo, no segundo piso do International Hotel. Estão são alguns pratos que podem ser degustados durante a terceira edição da iniciativa TheFork Fest que decorre a partir desta quarta, 17, por mais de uma centena de restaurantes de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, com 50% de desconto nas suas ementas.

Em Lisboa, o número de restaurantes aderentes soma um total de 98, como o Peixola, na Rua do Alecrim, a Mariscaria, no Parque das Nações, e o Arola, com carta assinada pelo prestigiado chefe Sergi Arola, no Penha Long Resort, em Sintra.

Já no Porto, a pintada assada com molho de nozes, no Portucale; o arroz de tamboril com gambas, no Bom de Sal, e as tábuas ibéricas, no Beher, também fazem parte da lista dos cerca de 30 restaurantes participantes do festival. No Funchal, na Madeira, contam-se 11, e na cidade algarvia Faro, outros 17, de cozinha regional e internacional.

Para participar neste festival, que tem como objetivo democratizar a alta gastronomia, dando a conhecer as suas ementas a preços mais acessiveis, só precisa reservar mesa através da APP ou do site do TheFork (www.thefork.pt). Bom apetite.

TheFortkFest > 17-28 out > Lisboa, Porto, Faro e Funchal