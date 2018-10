Receita de Pão de grãos antigos, por Ângela Silva

Misturar

Misture as farinhas, as sementes de chia e o fermento biológico seco. Se usa fermento biológico fresco, parta-o em pedaços e esfregue-o junto com as farinhas até que fique esfarelado. Adicione a água, que deverá estar a cerca de 25 ºC. Se usa fermento natural, adicione-o agora. Misture. Adicione o sal e a sua água. Misture até obter uma massa coesa e sem grumos. Ponha a massa dentro de uma caixa de plástico com tampa, que tenha um tamanho que permita a massa aumentar o seu volume.