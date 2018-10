O restaurante do hotel Sheraton, em Lisboa, tem um novo almoço ao domingo

Os domingos pedem almoços prolongados e no Panorama Restaurante & Bar, situado no último piso do hotel Sheraton, a comida de conforto alia-se a uma das melhores vistas de Lisboa

A flûte de champanhe com frutos vermelhos dá as boas-vindas e desvia as atenções da vista soberba que se pode apreciar do 26º andar do hotel Sheraton, em Lisboa. É com o Castelo de São Jorge, o rio Tejo e a Ponte 25 de Abril como pano de fundo, entre tantos outros pormenores da cidade, que se pode saborear os novos almoços servidos aos domingos, entre as 12h30 e as 17 horas, no Panorama Restaurante & Bar, no último piso do hotel de cinco estrelas. Com a bebida, chegam as primeiras entradas, uma seleção de pães, de queijos e de patés variados. Porém, há mais para ir petiscando, como a bola de carne e umas finíssimas fatias de tártaro de salmão marinado, durante 72 horas, em brandy, e outras de presunto de pata negra, cortadas no momento. Entretanto, já os mais pequenos são convidados pelo chefe de sala a irem à cozinha para preparem as pizzas, uma das opções do menu infantil.

Entre pausas, volta-se à paisagem até chegarem os pratos com mais substância. Primeiro, uma corvina grelhada no carvão, acompanhada por puré de batata-doce, legumes e esparregado de grelos. Depois, o cabrito no forno a lenha, que se destaca pela sua textura tenra e pelo sabor que nos remete para os assados das nossas avós. Guarde-se, porém, apetite para se “beliscar” as sobremesas: crème brûlée, tartelete de frutos, natas do céu e pastéis de nata, entre outras opções doces.

Sheraton Lisboa Hotel & Spa > R. Latino Coelho, 1, Lisboa > T. 21 312 0000 > dom 12h30-17h > €42 (inclui água e café), 7-12 anos €21, menores de 6 anos, grátis