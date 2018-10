No Za’atar, em Lisboa, viaja-se pelos sabores do Médio Oriente

1 / 5 Grupo José Avillez 2 / 5 Grupo José Avillez 3 / 5 Grupo José Avillez 4 / 5 Grupo José Avillez 5 / 5

É de chapéu de abas que se vê Joe Barza, 55 anos, a cozinhar no interior do novo restaurante Za’atar, aberto no início de outubro no Cais do Sodré, em Lisboa. De ar concentrado, o chefe, reconhecido mundialmente pela gastronomia libanesa, interrompe os últimos testes aos pratos para se juntar à conversa sobre o projeto que conta com o nome de José Avillez. “Depois de visitar o Líbano e de conhecer a história e a gastronomia deste país, nasceu a ideia de abrir um restaurante em Lisboa”, resume Avillez, que já conhecia o libanês Joe Barza, com mais de 30 anos dedicados à gastronomia, seja na sua empresa de consultoria em restauração e catering seja como jurado no concurso televisivo Top Chef, na sua versão no Médio Oriente, entre tantos outros projetos.

Esta é a quinta vez que Barza visita Lisboa, ficamos a saber. “Gosto de tudo”, diz sem pestanejar, “da arquitetura, da comida e das pessoas”. Elogia, principalmente, o peixe e o “nosso” porco, de que é um grande apreciador. Sobre a cozinha libanesa, conhecida por usar muitos vegetais, ervas aromáticas, especiarias, ervilhas e tahini (uma pasta feita de sementes de gergelim), acrescenta ser bastante variada e rica, tanto em sabor como em produtos. “No faláfel, por exemplo, uma espécie de bolinho frito de grão-de-bico, pomos mais de dez especiarias.” A descrição dá o mote para nos sentarmos à mesa e viajarmos pela ementa, “uma sinfonia de sabores e aromas do Líbano” que se divide em seis categorias.

Começa-se pela Salata, em que se destacam o tabbouleh, com salsa, feito com bulgur e tomate (€4,50) e o fattouch, com alface romana, beldroegas, tomate, pepino, pimento e pão frito com sumagre (€4). Na Mezza Frios, evidenciam-se o hummus, pasta de grão com tahini, azeite e sumo de limão (€3) e o baba ghanough, uma beringela fumada e assada com tahini e romã (€3,50). A viagem continua pelos Tabkha, com um guisado de couscous num caldo de carne, chalotas grelhadas, cebolinho e coentros (€8,50) e, chegando aos pratos da categoria Mezza Quentes, o tal faláfel, de que Joe Barza nos falou (pasta de grão, salsa com tahini e limão, €4,50), é escolha obrigatória. Fica só a faltar falar na secção dos grelhados (Mashewe), que conta com quatro sugestões de kebab (espetadas) de carne e de peixe. E para finalizar a refeição com sabores do Médio Oriente, há gelado de queijo com kadaif, calda de laranja e cravinho (€4,50). Ahlan wa Sahlan, que é como quem diz, em português, “seja bem-vindo” ao Za’atar.

Za'atar > R. de São Paulo, 24, Lisboa > T. 21 135 0860 > seg-dom 12h30-15h, 19h-23h