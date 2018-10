Receita de Crumble de Maçã e Amêndoas, por Marlene Vieira

Descasque as maçãs e corte-as em quartos, retirando o caroço. Coloque-as num tacho, juntamente com o açúcar, a canela, a raspa de limão e o vinho do Porto. Leve a lume brando, mexendo de vez em quando, e deixe cozinhar até às maçãs se desfazerem.

Junte todos os ingredientes necessários para o crumble. Com as mãos esfarele a manteiga com a farinha e os restantes ingredientes. Este preparado não deverá ser amassado. Use apenas a ponta dos dedos para poder misturar os ingredientes sem os amassar. Deverá ficar uma espécie de areia molhada.

