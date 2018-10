Rota das Estrelas no Alentejo: Miguel Laffan recebe os chefes Vítor Matos, Leonel Pereira e Kiko Martins

O L´And Vineyards, em Montemor-o-Novo, volta a receber nesta sexta, 5, o festival gastronómico Rota das Estrelas. É um jantar único, a oito mãos, em formato de degustação, que reúne os chefes de cozinha Miguel Laffan, Vítor Matos, Leonel Pereira e Kiko Martins

Os jantares mais estrelados do País estão de volta, desta vez ao Alentejo. Depois de, em junho, o Gusto by Heinz Beck, em Almancil, no Algarve, se ter estreado no Rota das Estrelas, o festival gastronómico passa esta sexta, 5, pelo L’And, em Montemor-o-Novo, no Alentejo, para um jantar a oito mãos. Imagine-se estar sentado na cadeira e ver surgir, de prato na mão, o anfitrião Miguel Laffan ou um dos seus três convidados: Vítor Matos (Antiqvvm, Porto), Leonel Pereira (São Gabriel, Almancil) e Kiko Martins (O Talho, A Cevicheria, O Asiático, Lisboa). “É um jantar em formato degustação para 40 pessoas”, diz Miguel Laffan, chefe do restaurante L´And. Além do desfile de sabores a compor o cocktail de entrada, segue-se um menu de oito pratos elaborado, em sintonia, pelos quatro chefes, com produtos locais e nacionais, num tributo à gastronomia.

Como estamos no Alentejo, à mesa não podem faltar o azeite, a caça, os cogumelos, o queijo e o pão. Além do vinho da região, escolhido para acompanhar cada um dos pratos. “Cada chefe traz o que deve trazer, mas temos de chegar a um consenso”, frisa Miguel Laffan. A antecipar a noite desta sexta, 5, cujo ambiente na cozinha se adivinha frenético, há todo um trabalho de preparação (compras, alinhamento), que “é feito em conjunto”. Cada um dos chefes assegura dois pratos do menu, ficando a entrada à responsabilidade do anfitrião. À abrir este jantar, conte-se com ostras premium, cabeça de xara com tarte de lagostim, amêndoa caramelizada com caril e flor de sal, e cone de tártaro de atum.

Sempre focada no alinhamento do jantar, a equipa de cada chefe vai compondo na cozinha os elementos dos pratos desenhados por Miguel Laffan, Vítor Matos, Leonel Pereira e Kiko Martins para esta noite. “Obviamente tentamos trabalhar os produtos da região, mas há também pratos adaptados, que representam cada um dos chefes”, realça Miguel Laffan.

Depois de sentadas as 40 pessoas, o jantar, que começa às 19 horas e custa €225 por pessoa, estende-se por mais de três horas. A cada nova saída da cozinha, haverá, certamente, diferentes sabores a surpreender o palato. Neste alinhamento, surgem linguado com caviar cenouras e citronela, carabineiro assado com xerém de microalgas, ceviche de marisco e peixe asiático, bolinho de caça a vapor com neve de foie gras e shinso, e ainda vazia maturada de 50 dias com cogumelos selvagens e trufa preta. Para terminar, não se deixe para trás a sobremesa, com texturas de framboesa e lichias in the sky with diamonds, num claro tributo aos Beatles. Ainda este mês, a Rota das Estrelas retoma o caminho em direção ao Porto, com jantar marcado, no próximo dia 26, no Antiqvvum, desta vez, com o chefe Vitor Matos como anfitrião.

Rota das Estrelas

5 out > L'AND Vineyards, Montemor-o-Novo > T. 266 242 400

26 out > Antiqvvm, Porto > T. 22 600 0445

7 nov > LAB, Sintra > T. 91 016 4826

16-17 nov > Vila Joya, Albufeira > T. 289 591 795