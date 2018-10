No restaurante Bira dos Namorados, no Porto, cabe o Minho todo

Há uma hamburgueria e pregaria artesanal minhota, no Porto, que nos quer pôr a dançar o vira – perdão, o ‘bira’! E ainda nos põe à prova com o jogo do stop

Foi quando foram estudar para a Universidade do Minho, em Braga, que Mariana Marques e Diogo Carvalho, ambos com 33 anos, melhor conheceram a cultura minhota e por ela se apaixonaram. Ora, quatro anos depois de terem aberto o Bira dos Namorados – o nome é uma apologia ao vira (dança do folclore português) com a típica troca nortenha dos bês pelos vês –, decidiram replicar o negócio no Porto. E, desde o último verão, que ninguém tem ficado indiferente às cores vivas do restaurante e aos motivos a fazer lembrar os lenços dos namorados seja nos azulejos do balcão, seja nos pratos pintados à mão que nos chegam à mesa, ou mesmo no candeeiro do teto com um grande coração de Viana. Mariana e Diogo querem que quem venha ao restaurante “viva, sobretudo, uma experiência e se sinta em casa”.

Ao som de música tradicional portuguesa, experimentem-se, pois, os hambúrgueres artesanais (a partir €7,20) feitos com produtos frescos – todos com nome de danças tradicionais portuguesas, como malhão, bailinho, machadinha, chamarrita, moda das saias ou o birazinha (o mais vendido no Porto, servido com molho de francesinha). Também os pregos (a partir €7), feitos com carne de vaca, seguem a mesma nomenclatura – fandango, ciranda, farrapeira e tirana são opções para comer, enquanto se imaginam essas danças.

Pataniscas, pica-pau, broa de Avintes tostada com queijo feta e caldo verde (só às sextas, sábados e domingos) são outros sabores a lembrar a cozinha tradicional minhota. À sobremesa, não falta o pudim abade de Priscos da premiada pastelaria Sàbiá e o cheesecake feito na The Cheesecake Story, duas conhecidas casas de Braga. Para beber, sugere-se a cerveja artesanal minhota Letra, Alma e Amphora – à pressão ou em garrafa.

Mas este, é também um restaurante para famílias e amigos passarem uma refeição animada. É que os individuais de papel vêm com desenhos para colorir e o tradicional jogo do stop, que tem posto à prova miúdos e graúdos. Só falta, mesmo, aprender a dançar o vira. Perdão, o ‘bira’!

O restaurante tem uma loja onde se pode adquirir algum artesanato tradicional minhoto, como os lenços dos namorados, e produtos gastronómicos desta região.

Bira dos Namorados > R. de Ceuta, 61, Porto > T. 22 208 1009 > ter-qui 12h-23h, sáb-dom 12h30-23h30