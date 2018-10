Lisbon Food Week: 10 dias dedicados à gastronomia, com muita comida

participar na 3.ª edição do festival Lisbon Food Week. Durante dois dias, ali será servida uma “c ozinha tradicional e regional na sua melhor expressão, com produtos locais muito bem confeccionados e apresentados", fazendo uso das palavras do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o Toca da Raposa. Para abrir o apetite, revelamos algumas receitas regionais que chegam à mesa em dois menus diferentes: ao almoço, bacalhau no pão regional de forno a lenha, arroz de salpicão, ensopado de javali, arroz de cabrito no forno, ensopado de cabrito e milhos de Moira com grelos. Já ao jantar, a refeição inclui milhos de tomate, caldo de cebola, arroz de salpicão, bacalhau no pão regional de forno a lenha e creme queimado. Reservas T. 21 887 5077 > €25, por pessoa, sem bebidas

O restaurante Boi-Cavalo, em Alfama, recebe a Casa Inês ( que entretanto fechou portas no Porto), na terça, 9. No jantar, com início marcado às 20 horas, o chefe Hugo Brito vai reinterpretar os célebres pratos da cozinheira Inês Diniz, seja o arroz de polvo seja a aletria, em versões inesperadas. À refeição junta-se A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, projeto do Tiago Pereira, com dois artistas convidados - um de Lisboa, outro do Porto, um tradicional, outro mais moderno -, a refletir, precisamente, a ementa. Reservas T. 21 887 1653 > €70, por pessoa

O último dia do festival Lisbon Food Week, na quarta, 10, será dedicado a Esta Carne que eu Amo, com um jantar servido no restaurante Sala do Corte, agora com uma nova morada no Cais do Sodré, onde tem uma sala maior e mais oferta no que à carne diz respeito. Nessa noite, Luís Gaspar, o chefe anfitrião, junta-se a Rui Martins para confecionarem pratos de vaca velha. Reservas T. 91 001 4796 > €70 sem bebidas, harmonização €30

