Receita: Hot Pot Asiático, por Nguyen Than Hieu

Pique as cebolas, as chalotas e o alho e reserve. Corte também o limão, o gengibre, o gengibre tailandês, o tomate e o ananás num tamanho médio regular. Aqueça a panela pronta para usar.

Descasque, corte e pique os legumes, o tofu, a carne e os frutos do mar e prepare as tigelas para servir. Cozinhe e mantenha os noodles quentes. Coloque os condimentos a gosto, como os cogumelos, o caldo de peixe, pimentos picados e fatias de limão.

