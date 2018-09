Há recantos secretos para descobrir em sete Pousadas de Portugal

De Guimarães a Faro, sete Pousadas de Portugal abrem salas, varandas e salões (quase) secretos para festas e banquetes. E se recebesse o pedido de casamento ou celebrasse uma data importante num destes lugares cheios de história?

D.R.

Celebrar o aniversário na imponente varanda Frei Jerónimo da Pousada Mosteiro de Guimarães, do século XII, ou fazer uma degustação de vinhos na Pousada de Viseu, edificada no antigo Hospital de São Teotónio? Estas são apenas dois dos momentos especiais que estão incluídos no novo programa Pousadas Authentic Venues, das Pousadas de Portugal, e que tem como objetivo abrir ao público lugares (quase) secretos de sete pousadas, de Guimarães a Faro, com a possibilidade de se poder escolher a decoração e a ementa, numa espécie de passeio pela gastronomia de norte a sul do País.

José Carlos Carvalho

Mas há outros lugares normalmente fechados aos olhares dos visitantes para descobrir. Como o Teatrinho, mandado construir por D. Maria, no Palácio de Queluz, e inaugurado a 17 de dezembro de 1788, no dia do aniversário da rainha. Ali, com vista para um pequeno palco, cortinas beges e um varandim dourado, pode ser degustado o carré de borrego com esmagada de batata com alheira e pequenas bagas vermelhas ou o estaladiço de perdiz estufada com cogumelos portobello e mini-salada verde – duas das opções da ementa de almoço ou jantar especiais, servido como no tempo de reis e rainhas.

José Carlos Carvalho

Ainda perto de Lisboa, no Castelo de Palmela, o Páteo do Pessegueiro abre-se para um final de tarde diferente ou uma festa pela noite dentro com vista para a Serra da Arrábida e a Península de Troia. Já no Alentejo, a Suite D. João V, no Convento de Évora, entre a Sé de Nossa Senhora da Assunção e o Templo de Diana, é um lugar que se presta a comemorações românticas, como um pedido de casamento, enquanto a Torre de Menagem do Castelo de Estremoz convida a iniciativas especiais. O programa das Pousadas de Portugal inclui ainda a Pousada Palácio Estoi, na aldeia de Estói, no Algarve, a dez quilómetros de Faro, projetada pelo arquiteto Gonçalo Byrne.

Divulgacao

Pousadas de Portugal > T. 21 844 2001 > www.pousadas.pt