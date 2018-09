No Avenida Sushicafé, em Lisboa, há agora menus de almoço

É a grande novidade do restaurante Avenida SushiCafé, em Lisboa. Às combinações de sushi e sashimi juntam-se as gyosas, o miso shiru, entre outras iguarias da cozinha nipónica, no novo menu de almoço

Enquanto se escolhem as iguarias do novo menu de almoço (€19), preparadas pelo chefe Daniel Rente, no restaurante japonês Avenida SushiCafé, em Lisboa, não resistimos a pedir os Edamames, feijões de soja na vagem temperados com flor de sal, kimchi e sésamo. Mais parece que estamos a picar tremoços e só por este motivo são uma boa companhia (ou melhor, uma boa desculpa!) para beber, sem pressas, o Sakerosca, um dos novos cocktails, que também é dos mais frutados, servido com maracujá, morango ou qualquer outra fruta. Mas quando se descobre que há a versão picante destes feijões, os olhos brilham na hora do pedido. E até aos pratos principais chegarem à mesa, repetimos vezes sem conta este snack tão simples quanto delicioso e viciante.

Já o Sakebomb, outro cocktail criado recentemente para esta nova estação, enche o olho ainda antes de agradar ao paladar porque vem servido num jarro todo preto que, ao longe, mais se parece com uma "bomba". Fica o aviso: leva sake, licor à base de folha de videira, triple sec e limão - uma combinação, diga-se de passagem, algo arrojada e forte para uma hora de almoço. Mas caberá aos leitores, claro, definirem a sua capacidade de resistência ao álcool.

Para quem tem pouco tempo para almoçar mas não dispensa as boa iguarias, este novo menu, servido de segunda a sexta, entre as 12 e as 15 horas, composto por uma entrada, prato e bebida e que combina várias opções da cozinha japonesa, pode ser uma boa sugestão. Por agora, nas entradas para lá dos feijões de soja, há outras opções: miso shiru (caldo de miso com algas, tofu, alho francês e sésamo); o nippon ceasar salad (mescla de alfaces com wakame, edamame, salicórnia, croutons e parmesão, temperada com molho césar) e as gyosas de vegetais ou de frango, com alho francês e farofa de sésamo.

Continuando a refeição pelos pratos principais, que também mudam mensalmente, à escolha estarão, por exemplo, Ku-gatsu Sacana Sarada (salada de salmão e lírio com tomate assado, goma wakame, pleurotes alimados e croutons) e a Piadinha Salmão Kimchee (a piadine de tártaro de salmão e kimchee, bacon, queijo com Dijon e mayo layu). Já o combinado de sushi e sashimi de 14 peças, vai manter-se nas opções de prato principal deste menu de almoço, variando apenas as espécies de peixes, dependendo da sazonalidade.

Para não cansar os clientes habituais e mostrar a criatividade do chefe e da equipa, haverá sempre dois pratos novos e diferentes todos os meses. Se preferir uma refeição mais completa e também mais demorada, vale a pena fazer uma visita à hora do jantar, onde com toda a calma se pode (e deve) experimentar outras iguarias da cozinha japonesa ali confecionadas.

Avenida SushiCafé > Av. Guerra Junqueiro, 20A, Lisboa > T 21 131 9014 > seg-dom 12h30-15h30, 19h30-23h30