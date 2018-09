Pecado da gula no Studio Carte D’Or, em Lisboa

Nesta nova loja de sobremesas no Chiado, em Lisboa, os gelados personalizam-se com macarons e pétalas de rosa

Antes de se reparar na decoração, o olhar regala-se perante tanta guloseima. No novo Studio Carte D’Or, na Rua do Alecrim, em Lisboa, os olhos ora “mergulham” nos diferentes sabores de gelados ora “escorregam” para dentro das tacinhas com pétalas de rosa crocantes, crumble de coco, entre outros ingredientes doces e coloridos. Inspirada na pop-up parisiense Maison Carte D’Or, esta iniciativa portuguesa quer ser mais do que uma geladaria, como explica Maria Paiva, brand manager da marca.

O Studio Carte D'Or, decorado em dourados e com um candeeiro feito com colheres, define-se como uma loja de sobremesas, supervisionada pelo chefe pasteleiro Telmo Moutinho, que confeciona todos os toppings e coberturas. Os gelados, inspirados na pastelaria francesa, podem ser saboreados ali mesmo ou levados, para comer no caminho, dentro de um clássico cone ou de um copo.

No entanto, também se pode personalizar uma fatia dos bolos gelados Tarte de Whisky e Romântica ou criar a própria sobremesa, escolhendo o macaron (pistácio, morango, chocolate, baunilha), um sabor de gelado, dois toppings e uma cobertura. Há muitas combinações possíveis, assentes nos 18 sabores de gelados, quatro coberturas líquidas e dez toppings crocantes. Porém, para não se perder, o chefe pasteleiro deixa uma das suas preferidas: macaron de pistácio, sorbet de framboesa, topping de frutos vermelhos, granola de pistácio e morango crocante.

D.R.

Studio Carte D'Or > R. do Alecrim, 24, Lisboa > T. 93 999 0186 > qui-dom 12h-20h, sex-sáb 12h-24h > €2,50 (pequeno) e €4,50 (grande), sobremesas (macaron ou fatia de bolo de gelado) €4,50