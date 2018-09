Sete chefes vão estar 'debaixo de fogo' no festival Chefs on Fire, no Estoril

Cozinhar lentamente com fogo, lenha e fumo, como nos tempos ancestrais, é o ponto de partida da primeira edição do festival Chefs on Fire, que junta este domingo, 23, na FIARTIL – Feira de Artesanato do Estoril, sete chefes a cozinhar. E ainda boa música

Os preparativos começam um dia antes, por volta das 19 horas, deste sábado, 22, com sete chefes a cozinhar com fogo, fumo e lenha, na FIARTIL – Feira de Artesanato do Estoril, numa primeira experiência (à porta fechada) para o Chefs On Fire que acontece no dia seguinte, domingo, 23. E são eles: Ljubomir Stanisic, do restaurante 100 Maneiras, Pedro Rodrigues, do Feitoria, e António Galapito, do Prado. A este trio lisboeta junta-se ainda Manuel Maldonado, também do 100 Maneiras. De Cascais, vem Miguel Rocha Vieira, da Fortaleza do Guincho, e do Porto, Pedro Lemos, que dá o seu nome ao restaurante, e Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio. E o que apresenta de diferente este festival? Os sete chefes vão cozinhar, em simultâneo, diferentes iguarias em torno de um fire pit, uma estrutura metálica circular com seis metros de diâmetro e três metros de altura, que será a peça chave deste Chefs On Fire.

Diogo Rocha

“A ideia surgiu com o convite da minha irmã para lhe fazer o almoço de aniversário para 60 pessoas, numa casa perto de Estremoz”, começa por explicar Gonçalo Castel-Branco, responsável pela organização desta primeira edição (e também pelo The Presidential Train, o comboio presidencial que, em maio e em setembro/outubro, circula entre o Porto e o Douro, com chefes a cozinhar na viagem).

Na verdade, a sua irmã não tinha uma cozinha suficientemente grande para se poder cozinhar para tantas pessoas, por isso Gonçalo pensou num plano B e pediu-lhe para fotografar as árvores perto dessa casa, no sentido de perceber se dava para fazer um fogo de chão. E assim foi. Depois de escolher o melhor sítio, Gonçalo Castel-Branco pendurou 10 pernas de borrego, outros tantos frangos, entre outras carnes, nos ramos das árvores. Já os 20 quilos de legumes foram preparados num buraco no chão. "Como antigamente", recorda. Depois desta almoçarada, o organizador lembrou-se que seria interessante um festival com estas características, que celebrasse este tipo de cozinha, feita há milhares de anos.

Voltemos agora ao recinto da FIARTIL, no Estoril, para se saber o que vai estar ali à prova ao almoço e ao jantar deste domingo, 23. Para despertar o apetite, o organizador desvenda algumas das iguarias: o chefe Vasco Coelho dos Santos apresentará um prato de peixe – que dependerá do que encontrar nos mercados. Já Pedro Rodrigues, do restaurante Feitoria, em Lisboa, servirá pitas de borrego com molho de iogurte, e António Galapito confecionará entre 30 a 40 leitões.

Para lá das ementas apresentadas, o festival conta também com um cartaz musical variado: Budda Power Blues, Tiago Bettencourt, Frankie Chavez, Salvador Sobral, Best Youth e o espetáculo Deixem o Pimba em Paz, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo. Haverá ainda uma zona para mini-workshops, aulas e palestras para a família, estimulando o debate e a consciência ambiental.

Mas como o fogo é um assunto sensível, Gonçalo Castel-Branco idealizou o festival "de uma forma séria e pedagógica", homenageando, ao mesmo tempo, "o trabalho dos nossos bombeiros". Assim, por cada bilhete comprado serão doados cinco euros aos Bombeiros Voluntários do Estoril. O resultado da primeira edição do festival será apresentado, mais tarde, num livro e numa exposição com imagens do repórter fotográfico Arlindo Camacho, colaborador da VISÃO, e textos do jornalista Tiago Pais, cujas receitas revertem também a favor dos Bombeiros Voluntários do Estoril.

Fabrice Demoulin

Chefs On Fire > FIARTIL – Feira do Artesanato do Estoril, Av. Amaral, Estoril, Cascais > 23 set, dom 12h-22h > €55, €25 crianças até aos 12 anos > À entrada do recinto, o bilhete é trocado pelo título de fichas Chefs on Fire, que incluí sete fichas de refeição (uma por cada chefe) e 3 bebidas