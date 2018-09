Okah e Zazah Good View: Um dois-em-um em Lisboa

O novo terraço de Lisboa divide-se entre um restaurante de inspiração asiática e um bar com cocktails de autor, sempre com vista para a cidade e para o rio Tejo

D.R.

É preciso tempo para subir ao restaurante Okah, no terraço Zazah Good View, aberto este verão na Rocha Conde de Óbidos, em Lisboa, e descobrir todos os sabores da ementa, os detalhes da vista e as combinações dos cocktails. Aqui, os sentidos ficam alerta e em sintonia, mas vamos por partes, para que o leitor não se perca no último piso do edifício do LACS (Lisbon Art Center & Studio), centro criativo que se apropriou dos antigos balneários e cantinas do Porto de Lisboa, que fica a dois passos.

Chegando ao topo, são os contentores de mercadorias que saltam à vista no projeto de interiores do Atelier Jorge Mendonça Carrão. A arquitetura contemporânea e industrial do Zazah Good View (pertence ao mesmo grupo do restaurante Zazah, no Príncipe Real) mistura-se com a vista de rio e com as cores das embarcações, que ora saem em passeio ora atracam no porto. Se o olhar ficar em terra, é o Museu Nacional de Arte Antiga que se impõe e está feito o cenário para um final de tarde de copo na mão, pôr do Sol no horizonte e música de DJ.

Hermes de Paula

Viramos então as atenções em exclusivo para os pratos de inspiração asiática, preparados pelo chefe Bruno Rodrigues. Nas entradas, há amêijoas garam masala (€12,50), com uma mistura de especiarias indianas, e satay de fraldinha, espetadas feitas com cortes do bife da vazia em molho de amendoim e cebolinho (€8,50), muito apreciadas no Vietname. Da Coreia do Sul e da China chega o soba de quiabo e garam masala (€10,50), que, além dos quiabos salteados e de um molho feito com esta mistura de especiarias, leva ainda raiz de lótus e queijo. Já o ceviche filipino kinilaw tem robalo marinado e pimenta nepalesa a finalizar (€13,50). Continuando nos peixes, destaque para a dourada grelhada com molho de tamarindo (€16,50), acompanhada com puré de batata.

“Gosto de surpreender e de combinar sabores. A ementa é simples, mas cuidada e rica em sabor, dou valor ao produto”, diz Bruno Rodrigues ao explicar como trabalhou os ingredientes. A refeição termina com os cones recheados com creme de coco queimado, ideais para quem gosta de sobremesas bastante doces, mas há mais opções, como o ananás grelhado com canela e gelado yuzu (€7,50) e o pudim de leite cambojano com erva-príncipe (€6,50). Os pés podem estar bem assentes em Lisboa, mas a cabeça já está a viajar pela Ásia.

Okah e Zazah Good View > Edifício LACS, Rocha Conde de Óbidos, Lisboa > T. 91 411 0791/ 91 411 3272 > restaurante: seg-dom 12h-15h, 19h-24h; bar e lounge: seg-dom 16h-2h