Receita: Arroz negro do Mondego com aioli de açafrão, por João Cura

Receita de João Cura, chefe de cozinha do restaurante Almeja, no Porto

Ingredientes

Para o arroz carolino de Ereira

2 c. de sopa de manteiga

2 unidades de chalota

1 c. de sopa pimento verde picado

1 c. de sopa pimento vermelho picado

1 copo vinho branco

1 c. de café de pimentão de la Vera

3 c.de sopa tomate triturado

Sal

Pimenta

2 bolsas de tinta

1 unidade de peixe branco do dia

6 unidades de lingueirão

Salicornia q.b

Preparação

Cozinhe em manteiga duas colheres de sopa de chalota. Quando começar a ganhar cor,

adicione uma colherada de pimento verde e vermelho e deixe cozinhar três minutos. Corte a cozedura com vinho branco e junte o pimentão, depois o tomate triturado e deixe reduzir. Em seguida acrescente duas doses de tinta de choco e duas medidas de arroz. Deixe cozinhar até que comece a “agarrar”. Nesta altura comece a adicionar o fumet (caldo de peixe, com o aproveitamento de espinhas e aparas de legumes) aos poucos como se de um risotto se tratasse. Deixe cozer o arroz pouco a pouco. Verifique o sal e a pimenta. Quando faltar um minuto de cozedura adicione o peixe em cubos e o lingueirão cortado em pedaços. Quando estiver cozido, junte uma noz de manteiga e um pouco de salicornia. Finalize com cebolinho picado.

Para o aioli de açafrão

Ingredientes

Alho assado q.b

Açafrão q.b

Sal q.b

Sumo de limão q.b

Pimenta q.b

2 ovos

Óleo Girassol q.b

Comece por fazer um alho assado, cabeça inteira envolta em alumínio, a 180ºC, aprox 20 min. Monte a maionese com o alho assado, açafrão e um pouco de sumo de limão, com a ajuda de uma varinha de mão. Tempere com sal e pimenta.