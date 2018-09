Se tem mais de 18 anos e gosta de cerveja artesanal, este festival em Lisboa é para si

Provas e lançamentos de cervejas artesanais, um tributo ao músico David Bowie e gastronomia indiana são alguns dos destaques da 3.ª edição do festival Lisbon Beer Week, dedicado às cervejas artesanais, que começa este sábado, 15, e que se prolonga até dia 22

A terceira edição do Lisbon Beer Week, um festival dedicado à cerveja artesanal promovido pela ACERVA (Associação de Cervejeiros Artesanais de Portugal), começa este sábado, 15 e estende-se até dia 22. À semelhança das edições anteriores, será composto por um conjunto de iniciativas que se vão espalhar por várias fábricas e bares de cervejas artesanais bem como restaurantes, assentando ainda arraiais no Jardim do Torel, em Lisboa.

Do cartaz destacam-se vários momentos, entre eles, a Mostra de Cerveja Artesanal que acontece no já mencionado Jardim do Torel, este sábado, 15, e que “dará a conhecer as principais fábricas e bares de cerveja artesanal, espalhados por vários pontos da cidade," explica João Miguel Mesquita, responsável pela organização. "Os participantes vão poder experiementar a harmonização certa entre o prato e a cerveja, assim como perceber a dinâmica que este mercado atingiu na capital.”

A organização preparou ainda a 3º Beer Mile com a “expectativa elevada de bater todos os recordes de participação, num traçado já consolidado em volta da Praça de Touros do Campo Pequeno, no dia 22 de setembro”, acrescenta organizador.

A encerrar o Lisbon Beer Week, estará o Festival de Cervejas Especiais e Artesanais, em que 15 cervejeiros que vão mostrar as suas receitas especiais e artesanais, ao som de música e de outras animações pensados para os dias 21, 22 e 23. Mas pelo meio há ainda o concerto tributo a David Bowie, interpretado pelo músico Jorge Vadio e um almoço que combina os sabores indianos com a cerveja lisboeta da Musa, entre outras surpresas.

Dia 15, pelas 21h - Abertura do festival com um concerto dos acordeonistas Bruno Gomes e Domingos Maurício na LX Brewery - LX Beer (R. Ilha Terceira, 42D ou pela R. do Funchal, 5). Grátis

Dia 16, pelas 13h - Almoço mexicano com Martha Tomé, com degustação de cervejas, na fábrica e bar Musa (R. do Açúcar, 83)

Dia 18 - Noite mexicana no Quimera Brewpub (R. Prior do Crato, 6) - The Return of the Mexical Ale da cervejeira Lince (com tacos e a novas cervejas para provar)

Dia 22 - Concerto-tributo ao músico David Bowie, por Jorge Vadio. Grátis

Dia 23, pelas 13h - Almoço Indiano com Leonor Godinho e Edgar Bettencourt, com degustação de cervejas Musa (R. do Açúcar, 83)