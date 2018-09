Receita: Ceviche de Atum dos Açores, por Eddy Melo

Receita do chefe Eddy Melo, do restaurante Akla, em Lisboa

Paulo Barata

Ingredientes:

75 g. atum dos Açores

30 g. cenoura biológica

2 g. picante

1 g. tomilho limão

2 g. canela

1 g. mel de medronho

6 g. ovas tobiko wasabi

3 g. pimento amarelo

3 g. pimento verde

1 g. chilli

120 g. pêra abacate

4 g. beterraba baby rosa

5 gr. rabanetes

q.b. sal

0,5 dl azeite

0,01 dl molho de soja

q.b. sementes de sésamo branco

q.b. flores comestíveis

½ sumo de lima

Preparação:

Para fazer o ceviche de atum, comece por cortar a cenoura biológica em brunesa (1cm/cm) ou outro corte que se queira dar, e marine com tomilho limão, azeite, canela, mel, sal, um pouco de molho de soja, picante caseiro / piri-piri. Coloque a assar no forno a 180 graus durante 20 minutos. Enquanto a cenoura assa, corte a beterraba baya em lâminas, o rabanete em juliana muito fina e a pêra abacate enveisada. Marine o atum dos Açores com azeite e soja e estará pronto a empratar. Emprate dispondo o atum no prato seguido de todos os ingredientes e finalize.