Café Príncipe Real: Viajar pelo mundo sem sair de Lisboa

Há novos pratos para provar no restaurante do hotel Memmo, em Lisboa, um terraço que todos podem aproveitar, festas ao cair do dia... e ainda mais três brindes ao Café Príncipe Real

Há três coisas garantidas numa refeição no Café Príncipe Real, o restaurante do hotel Memmo, em Lisboa. Apercebemo-nos da primeira antes de entrar, quando somos surpreendidos por uma vista sobre a cidade que nos paralisa. A segunda é o sossego – apesar de estar no coração da movida lisboeta, aqui só vem quem sabe, o que significa uma eficaz triagem. A terceira, a que finalmente tem que ver com comida, é o facto de embarcarmos numa viagem pelo mundo, em novos pratos, sem sairmos da mesa.

A isso Vasco Lello tem habituado os seus clientes, que se sentam nesta elegante sala à espera de ir ao Brasil, por exemplo, através de um caranguejo de casca mole em tempura (€19,50) ou de um pastel de massa tenra de rabo de boi com chutney de abacaxi e molho mineiro (€2,50). Também são transportados ao México depois de trincarem o taco de salmão com abacate, sementes de sésamo e ovas (€3,50) ou ao Oriente com um delicioso atum em tataki com braseado de topinambur, cebolo e pistácios (€12). Abra-se aqui um parêntesis para avisar que, mesmo sem almoçar ou jantar, estes snacks estão incluídos na ementa bits&bites, pequenos mimos servidos na esplanada, junto à piscina (não há razão para ficar perturbado com as braçadas dos hóspedes). De quinta a sábado, a partir das cinco da tarde, ainda se junta o plus de lá estar um DJ a compor o ramalhete.

A viagem pode prosseguir a bordo de um churrasco de picanha e porco com molho de feijoada ou de um pato asiático, com molho hasin, noodles e legumes. É também da cabeça de Vasco Lello que saem as pecaminosas sobremesas, que provocam, na certa, excessos alimentares a quem se arrisca neste campeonato. Destaque-se o suspiro com gelado de framboesa, só porque sim, pois o prato de chocolate de São Tomé, em mousse, areia ou gelado, não lhe fica nada atrás.

Hotel Memmo Príncipe Real > Rua D. Pedro V, 56 J, Lisboa > T. 96 184 4248 > seg-dom 12h30-15h, 19h30-23h