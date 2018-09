A linguagem universal do Geographia, em Lisboa

O novo restaurante da cidade quer pôr os pontos cardeais na cozinha portuguesa e trazer para a mesa as suas ligações a diferentes países, culturas e povos

Manuel Gomes da Costa

Começamos pelo rinoceronte no meio da sala. Imponente, Ulisses recebe quem entra com o orgulho de ser um dos primeiros exemplares da espécie a chegar à Europa do séc. XVI, oferecido ao rei D. Manuel I. O desenho, assinado na época pelo artista alemão Albrecht Dürer, vê-se no toldo exterior, a ocupar uma das paredes e também nos pratos da Vista Alegre ou nos guardanapos, como símbolo da ligação dos portugueses ao mundo. É isso que se celebra na cozinha do Geographia, o novo restaurante do bairro da Lapa, perto do Museu de Arte Antiga, como nos conta Ruben Obadia, antigo jornalista e um dos sócios (juntamente com Miguel Júdice, empresário, e a polaca Lucyna Szymanska, ligada à moda). “Pensámos nos lugares por onde os portugueses passaram e, a partir daí, imaginámos como poderiam trabalhar-se esses sabores em conjunto”, resume. A pesquisa levou-os a Macau, a Cabo Verde, a Angola, a São Tomé e Príncipe e a Timor, à procura de receitas de outros tempos com margem para reinterpretações. Até porque este não é um restaurante para nostalgias, mas sim uma cozinha de mente aberta, com vontade de fazer experiências, que tanto “pode estar aqui, em Lisboa, como noutras cidades”, diz Ruben.

Manuel Gomes da Costa

Nas entradas, a escolha é difícil, mas os fritinhos dos quatro continentes (€6) chamam por nós assim que os vemos passar em direção a outra mesa. A salada morna timorense (€7), com frango, laranja e batata-doce, é uma deliciosa surpresa, enquanto a sopa de peixe com maionese de garam masala (€7) é servida no ponto. Depois, é seguir caminho com a cachupa vegetariana (€12), o original escondidinho de puré de mandioca e leite de coco com bacalhau à Bulhão Pato (€13) ou com o arroz gordo de Macau (€14), aqui numa versão mais leve. As mesmas ideias de fusão foram aplicadas aos cocktails e às sobremesas, como no groguito, um mojito feito com grogue de Cabo Verde, ou na laranja com azeite. Os vinhos são quase todos de pequenos produtores nacionais e há blends de chá e café feitos de propósito para o Geographia. Do restaurante original, de grelhados, manteve- -se a ligação à comida tradicional portuguesa, o chão de pedra e o balcão corrido, agora pintado em tons de encarnado e verde, os mesmos que dominam a decoração, cheia de pormenores e histórias do mundo, tal e qual a nossa cozinha.

Geographia > R. do Conde, 5, Lisboa > T. 21 396 0036 > seg-sáb 12h-15h, 19h30-23h