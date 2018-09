Taberna do Valentim: A casa do peixe em Viana do Castelo

É um clássico da capital do Alto Minho, onde o peixe é tratado de forma simples e natural, realçando a sua qualidade. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva, sobre o restaurante Taberna do Valentim, em Viana do Castelo

José Miguel Teles

Figura entre os restaurantes clássicos de Viana do Castelo e deve a sua nomeada, sobretudo, à frescura do peixe e à arte de o grelhar. Isto é verdade, mas redutor, porque não tem em devida conta alguns cozinhados no tacho, como o arroz de peixe e a caldeirada, que se lhe comparam. Se, há oito anos, ganhou com a mudança de instalações, na mesma zona, a Taberna do Valentim está melhor ainda, depois da cobertura da esplanada, que permite o seu funcionamento durante todo o ano.

A vitrina dispensa muitos clientes de consultarem a ementa, porque decidem logo ali, mas convém saber que há outras coisas apetecíveis, como as pataniscas de bacalhau, as petingas fritas e a sopa de peixe, por exemplo. Para grelhar, há sempre espécies de qualidade, como robalo, linguado, rodovalho e, no verão, sardinha.

Lucília Monteiro

Também no fogão preparam-se pratos saborosos e apreciados, como o arroz de peixe, que leva tamboril, raia e garoupa ou corvina; o ensopado de peixe, que é feito na cataplana; e a caldeirada, com tamboril, raia, congro e cherne ou corvina. A lampreia à bordalesa, ou em arroz, e o sável frito com arroz branco e salada, à maneira do Alto Minho, são imperdíveis nas suas épocas. Boa doçaria tradicional e regional com realce para o leite-creme, as rabanadas e a pera bêbeda. Garrafeira adequada, sendo o vinho da casa um bom Alvarinho. Serviço eficiente e simpático.

Taberna do Valentim > Av. Campo do Castelo, 45, Viana do Castelo > Tel. 258 827 505 > seg-sáb 12h30-14h30, 19h30- -21h30 > €25 (preço médio)