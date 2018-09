Vinhos em 2018: Bons lançamentos, má produção

Num ano em que se provam tantos vinhos bons, o tempo, esse desmancha-prazeres, dá cabo da produção. A opinião do crítico gastronómico da VISÃO Se7e, Manuel Gonçalves da Silva

“Todos os dias chegam ao mercado novos vinhos que são outros tantos desafios para os enófilos”, escrevi eu, há pouco tempo, nesta coluna, a chamar a atenção dos apreciadores para a qualidade e diversidade da oferta e a incitar uma melhor escolha. Referia-me aos vinhos portugueses, lançados nos últimos meses, que são mesmo bons e que valem, muitos deles, bem mais do que custam. Semanas depois, calhou provar um duo Quinta de Camarate, o Branco Doce e o Branco Seco, lançados simultaneamente. Ao escrever a nota de prova do primeiro, então publicada, reparei neste pormenor: foi criado em 1986, com as castas Moscatel de Setúbal, Riesling e Gewurztraminer; as castas estrangeiras foram substituídas, na década de 90, por duas dos Vinhos Verdes: Loureiro e Alvarinho; em 2007, o Loureiro deu lugar ao Verdelho (com mais complexidade) e, depois, a Moscatel foi caindo e acabou por sair do lote, em 2009. Quanto ao Branco Seco, começou por ser Fernão Pires, com a marca Palmela, a seguir Moscatel de Setúbal e Fernão Pires, já com a marca Camarate, e mais recentemente passou a ser Alvarinho e Loureiro.

É um pormenor revelador, porque, com as técnicas atuais, fazer bem os vinhos está ao alcance de qualquer um; melhorá-los, indo à procura das castas ideais, já supõe que elas existam nas vinhas (e não é por capricho que, na Quinta de Camarate, há uma coleção ampelográfica com mais de 560 castas diferentes, de todo o mundo); e dar-lhes caráter exige abertura de espírito, talento e coragem. Fazer vinho é, portanto, um desafio exigente, sobretudo quando tudo pode ruir, por causa do tempo, como aconteceu com o recente escaldão. A chuva na floração e os ataques fortíssimos do míldio e do oídio causaram prejuízos, mas ainda havia expectativas de boa colheita, que o escaldão deitou por terra. As perdas são enormes.

Quinta de Camarate Branco Doce 2017

Uvas das castas Alvarinho (56%) e Loureiro (44%), aroma a frutos tropicais; paladar também frutado com volume e bom equilíbrio. Doce, sem ser late harvest ou colheita tardia. É para beber jovem, como aperitivo, ou para acompanhar sushi ou sobremesas. €6,99



Três Bagos Sauvignon Blanc Branco 2017

Monocasta, fermentado e estagiado, durante quatro a cinco meses, em inox (80%) e em barricas de carvalho francês (20%), tem aromas tropicais e a maçã verde, típicos da casta; paladar fresco com estrutura, acidez e equilíbrio cativantes. Pronto para beber, mas com potencial de evolução em garrafa. €9,50



Esporão Colheita Regional Alentejano Branco 2017

Só Antão Vaz e só de uvas cultivadas na Herdade do Esporão, segundo práticas de agricultura biológica, com fermentação parcial em cubas de betão e estágio de quatro meses, sobre borras finas. Cristalino, belíssima cor palha, aroma citrino, com notas de fruta branca, paladar fresco e final elegante. €9,99